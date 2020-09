Vroege sneeuwval in Alpenlanden door koufront

Al vroeg in het seizoen zijn er flinke hoeveelheden sneeuw gevallen in de Alpen. Afgelopen nacht kleurden delen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland wit door de combinatie van een koufront en veel neerslag.

Op sommige plekken moesten wegen worden vrijgemaakt van sneeuw en ijs en in delen van Oostenrijk viel er al sneeuw op zo'n 550 meter hoogte.

Volgens het Zwitserse KNMI viel er in de plaats Montana, in het zuidelijke kanton Wallis, zo'n 25 centimeter sneeuw. Dat was volgens het instituut een record voor de tijd van het jaar.

De sneeuw viel met name aan de noordzijde van de Alpen, meldt Weerplaza. De meeste sneeuw viel boven de 1100 meter.