Unilever stopt met advertenties op Facebook, Instagram en Twitter in VS

Levensmiddelenfabrikant Unilever stopt de rest van het jaar in Amerika met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter. Unilever vindt dat de platforms veel meer moeten doen tegen verdeeldheid en haatzaaiend taalgebruik in de "gepolariseerde verkiezingsstrijd" in de VS.

Het concern is van plan de rest van dit jaar geen advertenties meer te plaatsen die gericht zijn op de Amerikaanse markt. Het begrote advertentiegeld voor de VS wordt aan reclameboodschappen op andere media uitgegeven.

De stap van Unilever valt samen met de #StopHateForProfit-campagne van de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Die vragen bedrijven om in de maand juli geen advertenties op Facebook te zetten, omdat het platform te weinig zou doen om de verspreiding van haat, racisme en geweld tegen te gaan.

Spierballen

Kledingmerken Patagonia en The North Face, freelance-platform Upwork en softwaremaker Mozilla gaven daar eerder al gehoor aan en deze week sloot ijsproducent Ben & Jerry's, onderdeel van Unilever, zich bij de tijdelijke boycot aan. Unilever zelf noemt de #StopHateForProfit-campagne niet.

Reclamestrateeg Rob Benjamens vindt dat Unilever hiermee het signaal afgeeft niet alleen te praten over zaken die ze hoog hebben zitten, maar er ook naar te handelen. "Tegelijk kan een achterliggende agenda zijn dat ze deze machtige sociale media nu onder druk kunnen zetten. Spierballen laten zien, om op termijn betere advertentievoorwaarden te krijgen."

Volgens Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam, kiezen steeds meer bedrijven voor een ethische opstelling in maatschappelijke debatten. "Denk aan Nike met de zaak rond de knielende zwarte football-ster Colin Kaepernick. De sport trok de handen van hem af. Maar Nike schakelde hem heel bewust in voor een commercial. Ze hebben zo veel klanten verloren, maar ook nieuwe erbij gekregen."

Het aandeel Facebook daalde vandaag met 7 procent. De Amsterdamse beurs, waar Unilever genoteerd staat, was al gesloten toen het nieuws kwam. Maandag zal blijken hoe de aandeelhouders van het Brits-Nederlandse bedrijf reageren.

Zuckerberg belooft beterschap

Facebookbaas Mark Zuckerberg zei vanavond dat het platform "polariserende en opruiende retoriek" gaat verbieden, zoals beweringen dat er een dreiging uitgaat van mensen van een bepaalde afkomst, etniciteit, religie of seksuele oriëntatie.

Immigranten, vluchtelingen en asielzoekers worden voortaan beter beschermd tegen boodschappen dat ze minderwaardig zijn, zei Zuckerberg: