Spakenburg draait overuren voor historisch duel met PSV: 'Zelfs BBC kwam langs'

"Pak een lekker stuk koek mee. Het is dan wel niet blauw, maar wij doen hier altijd een bakkie en een plakkie." Marc Schoonebeek, voorzitter van voetbalclub Spakenburg (bijnaam: de Blauwen), geeft op de maandagochtend voor de historische halve finale in de beker tegen PSV een rondleiding op Sportpark De Westmaat. Het zogenoemde puinruimteam van een mannetje of twintig vrijwilligers is intussen nog druk met het opruimen van de troep van de wedstrijd van zaterdag. BBC komt langs De bevlogen Schoonebeek draait overuren deze weken, want voor even is de amateurclub uit de tweede divisie het middelpunt van de wereld. "Ik heb zo ongeveer de gehele Nederlandse pers te woord gestaan en zelfs de Britse BBC komt langs. Die hebben zaterdag ook al het een en ander gedraaid."

Marc Schoonebeek (voorzitter Spakenburg) - NOS

Spakenburg werd eind februari in een klap wereldberoemd nadat het eredivisieclub FC Utrecht op sensationele wijze uit de beker had gekegeld (1-4). Daarmee werd Spakenburg pas de derde amateurclub in de bekerhistorie die de halve finale wist te bereiken. VVSB lukte het in 2016 en aartsrivaal IJsselmeervogels, 'de rooien' direct grenzend aan 'de blauwen', deed het in 1975. "Maar die speelden toen een uitwedstrijd, dus dit is de eerste halve finale ín het dorp Spakenburg. Er komt nu ook zoveel meer bij kijken, alleen al als het gaat om de media-aandacht en organisatie van zo'n wedstrijd", zegt Schoonebeek. Zolang ze bestaan, doen de twee topamateurteams aan een wedstrijdje ver-plassen. Rood en Blauw gaat veel verder dan voetbal alleen, het is een belangrijk onderdeel in het leven van de 22.000 inwoners van Spakenburg.

Voor de wedstrijd moesten extra tribunes worden gebouwd - ANP

Schoonebeek is officieel 'een vreemde', zoals doorgewinterde Spakenburgers de mensen noemen die van buiten komen. Maar hij woont inmiddels 43 jaar in het dorp en is al lang en breed opgenomen in de familie. "Ik heb zo'n beetje iedere rol vervuld hier, van de gymnastiekclub tot aan de jeugdopleiding en meerdere termijnen als voorzitter." Rellen en grote onrust De 65-jarige ondernemer hoefde dan ook niet lang te twijfelen toen hij zijn club zo'n vier maanden geleden uit de brand moest helpen. Spakenburg heeft deze weken over positieve media-aandacht niets te klagen, maar dat is weleens anders geweest. Jarenlang zorgde de harde kern van Spakenburg namelijk voor rellen en grote onrust binnen het amateurvoetbal. "Er zijn heel ernstige dingen gebeurd. Het vorige bestuur zag het daarom niet meer zitten. Toen ben ik ingestapt. Het was geen leuke aanleiding, maar ik doe het met een hoop enthousiasme." Het succes in de beker kwam precies op het goede moment voor Spakenburg, dat momenteel overigens teleurstellend tiende staat in de competitie. "Door zo'n bekersucces is het besturen met rugwind geworden. Een enorm contrast met toen ik kwam in december."

Ik heb te maken met een onervaren veiligheidsambtenaar en een waarnemend burgemeester die eigenlijk geen enkele strategische beslissing wil nemen, alles op safe speelt en niets met sport heeft. Ga er maar aan staan. Marc Schoonebeek, voorzitter van voetbalclub Spakenburg

De relschoppers van Spakenburg zijn inmiddels geroyeerd, maar desondanks zijn de veiligheidsmaatregelen voor het bekertreffen met PSV niet mals. Al weken is Schoonebeek, die naast de 50 uur die hij kwijt is aan Spakenburg ook fulltime ondernemer is, met zijn team bezig om ervoor te zorgen dat de wedstrijd vlekkeloos verloopt. "Ik heb te maken met een onervaren veiligheidsambtenaar en een waarnemend burgemeester die eigenlijk geen enkele strategische beslissing wil nemen, alles op safe speelt en niets met sport heeft. Ga er maar aan staan. En het Openbaar Ministerie zit er heel strak op vanwege ons verleden met supporters." Naast de eigen supporters ontvangt Spakenburg 300 PSV-fans op het sportpark, dat daar normaal gesproken niet op is ingericht. Het was een stuk makkelijker geweest om de wedstrijd bij een betaaldvoetbalclub te spelen, maar voor Spakenburg was dat geen optie. "We hebben geen seconde getwijfeld. We wilden het per se in eigen huis. Voor onze eigen leden, sponsoren, voor de mensen van het dorp. Hier maken we onze eigen geschiedenis. In ons eigen nest."

De tribune van de fanatieke supporters van Spakenburg - ANP

Terwijl we over het terrein lopen, vertelt Schoonebeek over de extra lampen die zijn aangeschaft ("Anders voldoet onze belichting niet aan de internationale tv-eisen"), de storende ledboarding die moest worden vervangen en de commandowagen die speciaal voor de VAR is geïnstalleerd. Tussendoor raapt hij een dopje van een sportdrankje op dat nog op het veld lag. Elk detail moet kloppen. 31 pagina's "In het betaald voetbal heb je overal protocollen voor. Om een voorbeeld te geven: het protocol van spreekkoren alleen al telt 31 pagina's. En zo is dat op alle andere gebieden het geval. Wat als het licht uitvalt? Wat als er noodweer komt? Alles komt als eerste op mijn bordje terecht, dus alles zit nu in mijn hoofd." Zo'n anderhalf uur voor de aftrap hoopt Schoonebeek echt klaar te zijn met alle voorbereidingen en instructies. Dan gaat hij vooral proberen te genieten. Maakt Spakenburg eigenlijk een beetje kans tegen PSV? "Ik ga ervan uit dat we eraf gaan. Die gasten hebben op elke positie een speler die vijf keer beter is. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft de boel op scherp gezet. Dit is de enige manier voor hen om nog een prijs te winnen. Van levensbelang dus voor PSV. En wij houden onze broek wel op, hoor. De kans dat we winnen? Twee procent." Schoonebeek wordt gebeld. Verslaggever Jaïr Ferwerda van praatprogramma Beau staat beneden. "Ik was net aan het afronden. Ik kom eraan."