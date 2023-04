KLM verbaasd over geluidsplan Schiphol, Greenpeace blij

Luchtvaartmaatschappij KLM is verbaasd dat Schiphol op eigen houtje maatregelen heeft afgekondigd om de geluidshinder rond de luchthaven aan te pakken. KLM had liever dat ze tot stand waren gekomen na overleg.

De reactie volgt op een plan dat Schiphol-topman Sondag gisteravond aankondigde in Het Parool en NRC. Zo wil Schiphol uiterlijk eind 2025 alle nachtvluchten schrappen. Ook komt er stapsgewijs een verbod op vliegtuigen die veel lawaai maken, zoals de Boeing 747.

KLM, dat Schiphol als thuishaven heeft, staat naar eigen zeggen achter het streven tot een luchtvaart "die in balans is met de omgeving en het klimaat". Maar daar is wel een eensgezinde aanpak voor nodig, stelt de luchtvaartmaatschappij.

"We willen het liefst als sector gezamenlijk met verdere maatregelen komen om de CO2-uitstoot en de geluidshinder terug te dringen", staat in een verklaring die in het bezit is van het ANP. "Gezamenlijk kunnen we komen tot een door alle partijen breed gedragen en dus effectief alternatief."

KLM zegt dat het met andere luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisaties bezig is aan een "visie" die uiterlijk half juni wordt ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Greenpeace blij

Milieuorganisatie Greenpeace is blij met de plannen van Schiphol. "Eindelijk lijkt de knop om", zegt Maarten de Zeeuw van Greenpeace. "De luchtvaart is helemaal uit z'n jas gegroeid en gaat ver over de grenzen van omwonenden, natuur en klimaat. 's Nachts niet meer vliegen is het minste wat je kunt doen."

De Zeeuw prijst ook het voornemen van Schiphol om privéjets te verbieden. "Deze vorm van vervoer in tijden van klimaatcrisis is schaamteloos en kan echt niet meer." Hij verwijst naar de blokkade van de privéterminal van Schiphol door Greenpeace en Extinction Rebellion vorig jaar. "We zijn blij dat Schiphol nu luistert."