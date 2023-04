Zwaargewonden bij treinbotsing in Voorschoten, 'veel slachtoffers'

In Voorschoten is een botsing geweest tussen een personen- en een goederentrein. Er zijn meerdere gewonden en zwaargewonden, zegt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Volgens een woordvoerder zijn er "veel slachtoffers".

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio liggen twee van de vier wagons van de personentrein naast de rails.

De inzittenden worden geëvacueerd. Gewonden worden naar het ziekenhuis gebracht. Details over hun verwondingen zijn niet bekend.

De botsing gebeurde rond 03.30 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag is stilgelegd.