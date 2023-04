Tientallen gewonden bij treinbotsing in Voorschoten

In Voorschoten is een passagierstrein ontspoord na een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Er zijn tientallen gewonden, zegt de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Volgens een woordvoerder van de spoorwegen was de trein op weg van Leiden naar Den Haag toen hij rond 03.30 uur botste op een kleine bouwkraan. In een wagon brak brand uit. Die is inmiddels geblust. Onduidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook een goederentrein kwam in botsing met het bouwmaterieel.