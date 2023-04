Amerikaanse journalist in beroep tegen arrestatie in Rusland

De Amerikaanse journalist die vastzit in Rusland is in beroep gegaan tegen zijn hechtenis. Een rechtbank in Moskou heeft dat bekendgemaakt. Later deze week wordt bekend wanneer het beroep wordt behandeld.

De 31-jarige Evan Gershkovich, correspondent van The Wall Street Journal, werd vorige week opgepakt in Jekaterinenburg. Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB heeft hij zich schuldig gemaakt aan spionage door informatie te verzamelen over een wapenfabriek. Zijn voorarrest is vastgesteld op twee maanden.

Gershkovich is de eerste Amerikaanse journalist die in Rusland is opgepakt sinds het einde van de Koude Oorlog. Hij ontkent schuld en de zaak heeft geleid tot internationale verontwaardiging.

Het Witte Huis eist dat hij onmiddellijk wordt vrijgelaten, maar Rusland wil daar niet aan. Het Kremlin zegt dat Gershkovich bij zijn arrestatie op heterdaad werd betrapt, zonder dat toe te lichten.