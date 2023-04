Sluiter verliest bij rentree als coach, Brouwer wint op vertrouwde Amerikaanse grond

Er was wel Nederlands succes voor Gijs Brouwer. De tennisser haalde met een goede overwinning op de Amerikaan Aleksandar Kovacevic de tweede ronde van het ATP-toernooi in Houston: 6-4, 6-4.

Het was voor Svitolina haar eerste partij, nadat ze vorig jaar oktober van haar eerste kind was bevallen. De voormalig nummer drie van de wereld schakelde dit jaar voor haar comeback de hulp van Sluiter in . De coach was beschikbaar na zijn breuk met Tallon Griekspoor aan het einde van 2022.

Raemon Sluiter heeft zijn rentree als coach op de tennistour niet met een overwinning kunnen vieren. De Rotterdammer zag op het WTA-toernooi in Charleston zijn Oekraïense pupil Jelina Svitolina in de eerste ronde nipt verliezen van de Kazachse Joelija Poetintseva: 7-6 (3), 2-6, 4-6.

De 27-jarige Brouwer maakte vorig jaar in Houston als qualifier zijn debuut op ATP-niveau en strandde pas in de kwartfinales. De in Houston geboren Nederlander was toen slechts de nummer 361 van de wereld. Nu is hij de mondiale nummer 123.

Ook nu liet hij zien dat het Amerikaanse gravel hem goed ligt, al werd het in de slotgame spannend: Kovacevic kreeg twee breekkansen voordat Brouwer na 77 minuten zijn tweede matchpoint benutte. Hij speelt in de tweede ronde tegen de als vierde geplaatste John Isner.