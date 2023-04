WO II-vlieger Leo Hendrikx (99) overleden

Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendrikx is op 99-jarige leeftijd overleden. Hendrikx vocht in de oorlog met zijn Spitfire-bommenwerper vanuit Engeland tegen Duitsland.

Hendrikx was volgens Defensie een van de laatste nog levende Engelandvaarders. Dit zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland ontsnapten om zich daar aan te sluiten bij de geallieerde troepen.

Hendrikx verliet het bezette Nederland in 1941 en kwam via Frankrijk, Spanje en Portugal en Canada eind 1942 terecht in Engeland. Daar sloot hij zich aan bij de Royal Air Force.

Vlak voor de bevrijding ging het mis: op 1 april 1945 schoten de Duitsers de bommenwerper van Hendrikx boven Nederland uit de lucht. Hij raakte ernstig gewond en kwam terecht in krijgsgevangenschap, maar een paar weken later werd hij bevrijd door de Canadezen.

Insigne

Vijf jaar geleden kreeg Hendrikx nog het Draaginsigne Gewonden overhandigd. Dat gaat naar veteranen die lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen.

Ook mocht Hendrikx twee jaar geleden nog mee op een vlucht van een Spitfire. Hij vloog toen voor het laatst over zijn geboortedorp, Horn in Limburg.