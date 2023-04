Vechtmachine Everton pakt op valreep punt tegen geplaagd Tottenham Hotspur

Everton heeft in de strijd tegen degradatie op de valreep een welkom puntje overgehouden aan de thuisbeurt tegen Tottenham Hotspur: 1-1. Met een late gelijkmaker voorkwam de thuisploeg tevens dat de Spurs over Newcastle United en Manchester United naar de derde plaats in de Premier League springen.

Everton kon in de eerste helft goed mee met Tottenham, dat alleen in de beginfase gevaarlijk was. En dan met name Harry Kane, die de afgelopen interlandperiode het predicaat topscorer aller tijden van Engeland naar zich toe trok. Op Goodison Park stond zijn vizier minder goed afgesteld.

De Spurs kregen echter een duwtje in de rug, toen Abdoulaye Doucouré zich na een klein uur vergreep aan Kane, die na een hand in zijn gezicht van de Malinees met veel theater naar de grond ging. Het leverde de ervaren boosdoener, de afgelopen drie duels met twee goals en twee assists nog zo belangrijk voor Everton, een rode kaart op.

Rampspoed

En nog was het niet gedaan met de rampspoed voor de thuisploeg. Halverwege het tweede bedrijf haakte Michael Keane in het strafschopgebied Cristian Romero. Alle gejoel vanaf de volgepakte tribunes ten spijt joeg Kane de onvermijdelijke penalty in de hoek: 0-1.