Wie zijn de Russische militaire bloggers, en hoeveel invloed hebben ze?

De militaire blogger die gisteren omkwam bij een explosie in Sint-Petersburg had openlijk kritiek op de manier waarop de oorlog in Oekraïne wordt gevoerd. En hij was niet de enige. Wie zijn deze bloggers, en wat is precies hun invloed?

De dodelijke aanslag op de 40-jarige blogger Vladlen Tatarski zorgt voor onrust in Rusland en daarbuiten. Vandaag arresteerden de Russische autoriteiten een 26-jarige vrouw die een beeldje, dat later ontplofte, aan Tatarski zou hebben gegeven. Of zij inderdaad de dader is en zo ja, wat haar motief was, is onduidelijk.

Volgens experts is de aanslag een schok voor Russische militaire bloggers: veelal ex-militairen die in berichten op Telegram hun ongezouten mening geven over de Russische oorlogsvoering. Ze zijn pro-oorlog, maar deinzen er niet voor terug om de strategie, de tactiek en het leiderschap te bekritiseren.

Naar schatting zijn er tientallen tot honderden militaire bloggers actief in Rusland. Ze hebben volgens defensiedeskundige Peter Wijninga goede connecties in het leger en veel volgers. Vaak hebben ze zelf een militaire achtergrond. Ook zijn ze zonder uitzondering ultranationalistisch.