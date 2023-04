Koning Willem-Alexander schuift aan bij iftar in Rijswijk

Koning Willem-Alexander heeft vanavond in een wijkcentrum in Rijswijk deelgenomen aan een iftar. Dat is de maaltijd die tijdens de ramadan wordt gegeten na een dag vasten, traditiegetrouw met dadels en melk.

In totaal aten negentig buurtbewoners van verschillende achtergronden en religies mee. De burgemeester van de gemeente Rijswijk was de gastvrouw. De koning knoopte meerdere gesprekken aan met de aanwezige bewoners en zei het belangrijk te vinden om begrip te hebben voor elkaars tradities.

Het was niet de eerste keer dat de koning een iftar bijwoonde. In 2019 deed hij hetzelfde in de Haagse wijk Transvaal.