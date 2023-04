Fortuna hoort niets van Yilmaz, maar erkent achterstallige salarisbetalingen

Technisch directeur Sjoerd Ars verwachtte maandag iets te horen van Yilmaz, maar de voetballer bleek volgens De Limburger niet bereikbaar voor de club. "Hij is woensdag op de club en traint dan gewoon mee", verzekerde algemeen directeur Ivo Pfennings in het regionale dagblad.

Pfennings geeft toe dat de salarissen van de maand maart nog niet zijn uitbetaald bij Fortuna. "In verband met onvoorziene kosten in het stadion hadden we in maart hogere verplichtingen dan begroot."

"Omdat we de garantie hadden dat we het resterend bedrag bestemd voor de salarissen op tijd zouden krijgen, heb ik besloten die kosten eerder te betalen. Maar doordat de uitbetaling van dat bedrag op zich liet wachten, konden we de salarissen voor deze ene keer niet tijdig overmaken", aldus Pfennings.

Dinsdag

De algemeen directeur zegt dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte van de vertraagde betalingen was. Hij voegt eraan toe dat alle medewerkers komende dinsdag hun salaris ontvangen.

Pfennings voegt er nog aan toe dat de actie van Yilmaz en de achterstallige salarisbetalingen bij Fortuna "los van elkaar" staan. "Burak was, zeker als aanvoerder, op de hoogte van de reden van het later overmaken van de salarissen."

De selectie van Fortuna Sittard keert woensdag na twee vrije dagen terug op de club.