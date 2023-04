Roord dé kandidaat voor vacature-Miedema? 'Ik kom ook graag in de bal, net als Viev'

Het is alweer een tijdje terug dat Jill Roord zich in het oranje mocht hullen. Door blessureleed miste ze de oefenduels van het Nederlands elftal in november en februari. Maar nu heeft ze zich in Zeist gemeld voor een volgend trainingskamp onder leiding van bondscoach Andries Jonker, die de ploeg probeert klaar te stomen voor het WK van komende zomer. "Ik heb die twee periodes gemist en dat voelt heel lang", vertelt Roord, die zich vorige week met VfL Wolfsburg ten koste van Paris Saint-Germain plaatste voor de halve finales van de Champions League. "Ik moet zeggen dat ik hier heel erg naar uitgekeken heb." Maar wennen was het wel, bekent de balvaardige middenvelder. "Het is een heel andere manier van spelen. En ook van trainen. Hier is het veel meer met de bal en gericht op voetbal. In Duitsland gaat het wat meer om arbeid." Graadmeter Over Duitsland gesproken, dat is vrijdag de eerste van twee oefentegenstanders van Oranje. "Mijn halve team speelt in die ploeg", vertelt ze met een glimlach. "Duitsland is natuurlijk een van de favorieten op het WK. Ze hebben een heel goede selectie. Het is ook een team dat in vorm is. Dus dat wordt een heel goede graadmeter voor ons."

Jill Roord (rechts) in duel met PSG-speelster Kheira Hamraoui - AFP

Bondscoach Jonker is al net zo blij dat de hele groep weer bij elkaar is. "Fijn dat we weer aan de slag kunnen, dat we kunnen trainen en elkaar zien en dat we wedstrijden kunnen spelen om te zien hoe we verder komen." Het wordt boetseren aan het elftal, zoals de opvolger van de na het teleurstellende EK vertrokken Mark Parsons het noemt. "Er is geen tijd meer om dingen uit te proberen met speelsters. Al zal er hier en daar nog wel een strijd beslecht worden door de een of andere speelster die moet bewijzen dat zij uiteindelijk op het veld moet." Gevecht om plekken "We mogen 23 speelsters meenemen naar het WK. Ik denk dat vijftien, zestien namen wel in te vullen zijn, maar daarachter is het een gevecht om plekken. Het is nog heel ver naar het WK, maar deze week kun je wel je voordeel gaan pakken als speelster. Al wil dat nog niet zeggen dat je ook speelt in de eerste wedstrijd tegen Portugal."

Bondscoach Andries Jonker en international Jill Roord in de aanloop naar de oefenduels van het Nederlands elftal met Duitsland en Polen. - NOS

Wieke Kaptein en Sisca Folkertsma zijn twee opvallende namen in de groep die hij heeft laten opdraven voor de interlands tegen Duitsland (vrijdag 7 april) en Polen (dinsdag 11 april). De eerste - 17 jaar pas - is helemaal nieuw, de ander na lange afwezigheid terug. "Wieke heb ik in de Supercup-finale gezien in september", legt Jonker zijn keuze uit. "Toen was ze al een van de belangrijkste speelsters bij FC Twente. En driekwart jaar later is ze dat nog steeds. Het gaat er niet om hoe oud je bent, maar om hoe goed je bent. Op dit moment verdient zij een uitverkiezing. Zeker nu er ruimte is in de groep door de blessure van Jackie Groenen. We gaan kijken hoe ze ervoor staat. Zonder druk." Folkertsma, net als Kaptein een middenvelder, is een ander verhaal. "Ik heb IJsland-Nederland onder leiding van Parsons bekeken en ze speelde prima. Mijn staf is ook naar Frankrijk geweest, al speelt ze bij Bordeaux niet altijd, omdat ze misschien vertrekt. Ze staat daar ook niet op de plek waarop wij haar graag zouden zien. Maar ze komt terug van een tweede kruisbandblessure en was daarvoor een prima speelster. We kunnen nu iets van haar zien." Goed aan de bal Roord lijkt weinig meer te hoeven bewijzen. De enige discussie die over de 25-jarige Oldenzaalse zou kunnen bestaan, is die over haar positie. "Daar hebben we het nog niet over gehad", geeft ze desgevraagd prijs. "We zijn het er wel over eens wat voor type speler ik ben."

De 17-jarige FC Twente-speelster Wieke Kaptein - Pro Shots