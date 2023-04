Almere wint vlak voor tijd van Jong Utrecht en pakt alsnog titel derde periode

Almere City heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis een periodetitel gepakt. De ploeg van trainer Alex Pastoor moest thuis in een inhaalwedstrijd winnen van Jong FC Utrecht en deed dat ook dankzij een treffer van aanvoerder Damian van Bruggen, kort voor tijd: 1-0.

De wedstrijd tegen Jong Utrecht was op 10 maart afgelast vanwege sneeuwval. Daarom kon de titel van de derde periode nog niet uitgereikt worden. NAC had slechts twee punten voorsprong op Almere, dus bij een overwinning zouden de Almeerders over de ploeg uit Breda heen klimmen. Zo geschiedde. Almere City verzekert zich met de periodetitel ook van een plek in de play-offs om promotie/degradatie.