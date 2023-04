Trump landt voor oog van VS in New York, heeft hij voordeel bij aanklacht?

In de VS gaat het al dagen nergens anders over: voormalig president Trump zal morgen officieel als verdachte in een strafzaak worden aangehouden, waarbij onder meer zijn vingerafdrukken worden afgenomen. De landing van Trumps blauwe vliegtuig, iets voor 15.30 uur (Amerikaanse tijd) op het La Guardia-vliegveld in New York, werd door tv-zenders live uitgezonden. Vervolgens stapte hij in een zwarte auto, waarna helikopters zijn colonne volgden tot de Trump Tower in hartje Manhattan. Bij de toren werd hij opgewacht door tal van cameraploegen en fotografen. Het onderstreepte de gigantische media-aandacht voor de zaak.

Trump arriveert bij de Trump Tower - Reuters

De precieze inhoud van de aanklacht is nog niet eens bekend, maar de Amerikaanse pers speculeerde al druk over welk effect het zal hebben op Trumps verkiezingscampagne voor 2024. Volgens bronnen liggen er ruim dertig aanklachten rondom bedrijfsfraude klaar, waaronder Trumps rol bij het mogelijk betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Toch lijkt Trump profijt te hebben bij het proces. In peilingen voor de Republikeinse presidentskandidaat begon Trump de laatste weken te zakken, maar sinds de aanklacht is zijn populariteit weer flink gestegen. Positieve impuls Veel Republikeinen hopen - en sommige Democraten vrezen - dat een strafproces tegen Trump hem alleen maar populairder maakt. In rechtse media gonst het woord 'martelaar' rond. Op Fox News werd al voorspeld dat een politiefoto van Trump op posters en t-shirts zal verschijnen en het zijn cultus alleen maar zal vergroten. Het is volgens CNN overigens nog niet zeker of er ook daadwerkelijk zo'n mug shot van Trump wordt gemaakt, omdat hij al een bekend gezicht heeft en er vrees is voor het lekken van de foto.

De fanatiekste supporters van Trump voelen zich zeker gesterkt. Een groot deel van de Republikeinen gelooft dat de onderzoeken deel zijn van een 'links complot' om Trump ten val te brengen. Volgens een peiling zien vier van de vijf Republikeinen de onderzoeken als een heksenjacht. Het argument dat de aanklacht politiek gemotiveerd is, is gemakkelijk te maken: de openbaar aanklager in deze zaak is een gekozen Democraat. "Ik durf wel sterk te zeggen dat president Biden er niet achter zit", zei Amerika-deskundige Victor Vlam in NOS-podcast De Dag. "Maar als jij de man bent die Donald Trump achter de tralies zet, zit je wel goed binnen de partij." Dat Trump het proces voor zijn gewin kan gebruiken, is al gebleken: een dag na de dagvaarding maakte zijn campagne bekend dat er binnen 24 uur ruim 4 miljoen dollar aan donaties waren binnengekomen. Opstapelende problemen Toch lijken het vooral de trouwe Trumpsupporters te zijn die achter hem blijven staan. De meerderheid van de Amerikanen steunt de onderzoeken. Het deel dat gelooft dat Trump een misdrijf heeft gepleegd is kleiner, maar nog steeds een meerderheid.

Afbeelding ter illustratie - AFP