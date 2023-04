'Huisartsenzorg en wijkverpleging dreigen vast te lopen'

Er zijn snel maatregelen nodig om te voorkomen dat de huisartszorg en wijkverpleging vastlopen. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een nieuw rapport over de eerstelijnszorg. "De basiszorg is het fundament voor het zorgstelsel daarachter", zegt RVS-voorzitter Jet Bussemaker. "Dus we moeten dit nu goed regelen om de zorg overeind te houden." Huisartsentekort De Raad maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg, maar vooral over de kwaliteit en toegankelijkheid. In plekken over het hele land is er een tekort aan huisartsen: 60 procent van de huisartsenpraktijken heeft op dit moment een patiëntenstop. Hoewel het aantal huisartsen toeneemt, gaan zij vaker parttime werken. Daar komt bovenop dat naar verwachting binnen zes jaar 30 procent van de huisartsen met pensioen gaat. Nieuwsuur sprak drie vrouwen die geen huisarts kunnen vinden:

Een huisarts hebben is niet vanzelfsprekend. Deze vrouwen zijn verhuisd en kunnen geen nieuwe huisarts vinden. Ook een vrouw die een baby kreeg staat voorlopig op de wachtlijst. - NOS

Het Drentse dorp Nieuw-Buinen is één van de plekken waar het probleem nijpend is. Huisarts Marinka van Dijk probeert er sinds de zomer met man en macht haar praktijk draaiende te houden. Waar ze eerst met twee andere huisartsen werkte, is ze nu alleen overgebleven. De andere twee kregen allebei een burn-out als gevolg van de hoge werkdruk. Nu zet Van Dijk waarnemers op afstand in, die de patiënten telefonisch helpen. "We hebben er een paar, in Amsterdam bijvoorbeeld, maar ook eentje in Zuid-Afrika en een in Denemarken." Door de vele verschillende waarnemers, huisartsen die in verschillende praktijken werken, versnippert de zorg voor patiënten, zegt Van Dijk: "Op vijf dagen in de week heb ik vijf verschillende dokters die allemaal een halve of een hele dag meewerken. Elke keer moeten ze zich opnieuw inlezen in het verhaal, de patiënt moet het telkens opnieuw vanaf het begin vertellen."

Het is geen oplossing als je iemand in een callcenter 300 kilometer verderop moet bellen Jet Bussemaker