Schiphol schrapt binnen twee jaar nachtvluchten, verbod op privéjets

Schiphol wil uiterlijk binnen twee jaar 's nachts alle vluchten schrappen. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving door Het Parool en NRC. Topman Ruud Sondag deelt het voornemen in een interview met de kranten. Met het plan moet de geluidshinder rondom de luchthaven beperkt worden.

Tussen middernacht en 05.00 uur 's ochtends gaat Schiphol volgens Sondag op slot. Vliegverkeer noch vrachtverkeer mag dan gebruik maken van de landingsbanen. Tussen 05.00 uur en 06.00 mogen er alleen vliegtuigen landen. Volgens Sondag verdwijnen zo jaarlijks 10.000 nachtvluchten. Om een voorbeeld te geven: komende nacht landen er op Schiphol tussen 00.00 uur en 05.00 uur twaalf vluchten.

Schiphol wil ook stapsgewijs een verbod invoeren op vliegtuigen die veel lawaai maken zoals de Boeing 747. Ook komt er een verbod op privéjets. Deze en andere maatregelen moeten uiterlijk 2025 volledig gelden, melden de twee kranten.

Het besluit zal volgens Het Parool onder meer gevolgen hebben voor vakantievluchten en Schiphol als overstapluchthaven. Voor omwonenden betekent het minder overlast. Volgens berekeningen van de luchthaven hebben straks 17.500 minder mensen last van 'ernstige overlast' als gevolg van vliegverkeer.

Streep door tweede Kaagbaan

Verder ziet de luchthaven definitief af van een tweede Kaagbaan. Daarmee komt er duidelijkheid voor omwonenden; vanwege reservering van grond in Haarlemmermeer kunnen er nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd. NRC meldt dat er ook een omgevingsfonds van 10 miljoen euro per jaar komt, zodat omwonenden hun huis kunnen isoleren.

"Die nachtmaatregel gaat in één keer in", zegt Sondag in het vraaggesprek, dat AD - net als Het Parool een krant van mediabedrijf DPG - volledig gepubliceerd heeft. "Op zijn laatst eind 2025, maar wat mij betreft een jaar eerder." Hij zegt dat er overleg komt met de luchtvaartmaatschappijen, "want het heeft inderdaad flinke impact". Ruim de helft van alle nachtvluchten op Schiphol wordt uitgevoerd door Transavia.

Vertrouwen herstellen

Woensdag doet de rechter uitspraak in het kort geding van de luchtvaart of het kabinet de krimpplannen voor Schiphol mag doorzetten. Maar Sondag ontkent dat dit zijn plannen heeft beïnvloed. Naar eigen zeggen vindt hij dat de luchthaven zelf maatregelen moet nemen.

Volgens Sondag is groei niet meer de "heilige graal" en moet het vertrouwen met omwonenden worden hersteld. "We moeten kiezen voor omwonenden die al zo lang hinder ondervinden", zegt hij in het interview.