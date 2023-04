Bed and breakfast in Tilburg weigert Roemeense gast vanwege afkomst

Een bed and breakfast in Tilburg heeft een gast geweigerd vanwege zijn afkomst. De eigenaresse zou met de gemeente hebben afgesproken dat ze gasten uit Roemenië mag weigeren, maar de gemeente zegt niets van die afspraak te weten.

Eind maart probeerde de Roemeense Alexandru Hegyi een overnachting te boeken bij de Brabantse accommodatie, maar dat ging vanwege zijn nationaliteit niet door. Hij kreeg via Booking.com een bericht van de eigenaresse: "We have an agreement with the municipality of Tilburg, our accomodation no longer receives Romeinse people", schreef ze. Met 'Romeinse' bedoelde ze mensen uit Roemenië.

Hegyi reageerde woest, meldt Omroep Brabant.

Illegale prostitutie

De regionale omroep schrijft dat de eigenaresse een boete heeft openstaan van 25.000 euro, omdat Roemenen illegale prostituees vanuit haar accommodatie lieten werken. Begin vorig jaar zijn er bij meerdere hotels invallen geweest, waaronder bij de bed and breakfast in kwestie. Daaruit zou de afspraak met de gemeente zijn voortgekomen. In een brief zou haar gezegd zijn geen Roemenen meer toe te laten.

De gemeente Tilburg laat daarentegen weten dat er absoluut niet is geadviseerd om Roemenen te weigeren. "Bij deze ondernemer zijn eerder misstanden met illegale prostitutie geconstateerd. Als dat nog eens gebeurt, volgt er een dwangsom", zegt een woordvoerder. "Wat de ondernemer vervolgens zelf voor maatregelen neemt, weten wij ook niet."

Omroep Brabant vroeg de eigenaresse om een kopie van de brief, maar de vrouw was onbereikbaar voor commentaar.

Antidiscriminatiebureau doet onderzoek

Hegyi is inmiddels teruggekeerd naar Roemenië, maar nog altijd verbolgen over de situatie. Hij zegt dat hij de hele wereld over is gereisd, maar nog nergens zo is gediscrimineerd als in Tilburg: "Wat komt hierna? Mogen Roemenen niet meer over straat lopen of een restaurant bezoeken? Deze zaak zou gesloten moeten worden!" Hij gaat een klacht indienen bij de gemeente.

Het Tilburgse antidiscriminatiebureau RADAR heeft nog niet eerder gehoord dat een gemeente zou adviseren om een bepaalde bevolkingsgroep te weren. Het bureau onderzoekt de zaak. Booking.com heeft de accommodatie inmiddels van de website gehaald.