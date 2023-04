Gegevens van donateurs milieuclub MOB gelekt: 'Past in patroon'

De gegevens van bijna 2400 mensen en bedrijven die geld hebben gedoneerd aan milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) zijn op straat beland. Dat bevestigt oprichter Johan Vollenbroek tegenover de NOS, na berichtgeving in NRC. Het lek is volgens Vollenbroek vermoedelijk veroorzaakt door een hack van de MOB-website eerder dit jaar.

Van de donateurs zijn de gedoneerde bedragen en rekeningnummers openbaar geworden. Zij hebben tussen april 2020 en afgelopen december in totaal ruim een kwart miljoen euro overgemaakt aan MOB. De hoogste donatie, 15.000 euro, is afkomstig van een particulier.

Vollenbroek voert al jaren met succes rechtszaken tegen de overheid vanwege het stikstofbeleid. Vorige week eiste MOB nog dat de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de vergunningen van veertig veehouders intrekken. De milieuclub stapt naar de rechter als dit niet gebeurt.

Mogelijk is dit de reden voor het lekken van de lijst met donateurs. Boven de lijst staat namelijk: "Ter herinnering aan al het leed dat mede door deze donaties is veroorzaakt".

'Past in patroon'

Afgelopen januari werd de website van MOB gehackt. "Het onderzoek is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat de hackers via de broncode van onze website toegang hebben gekregen tot onze API sleutels", zegt Vollenbroek. "Hiermee hebben ze vervolgens de gegevens van de betalingen kunnen downloaden." Inmiddels zijn de API-sleutels aangepast.

Eerder zei Vollenbroek dat het lek mogelijk zat bij Mollie, de betalingswebsite waarmee MOB werkt. Het bedrijf ontkende dat direct al. "We kunnen nu met zekerheid stellen dat er geen veiligheidsprobleem was bij Mollie", aldus Vollenbroek. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vollenbroek vindt het "vervelend" dat de gegevens op straat liggen, "maar het past wel in een patroon". "De kans is groot dat dit uit de agrarische hoek komt."

Bij de hack van de MOB-website begin dit jaar lieten de hackers een boodschap achter, schrijft NRC: "Zij die de boeren tot kreupelen willen slaan, zullen zelf tot kreupelen verworden". Wie hierachter zit, heeft Vollenbroek nooit kunnen achterhalen.