Kyiv, Navalny of Trepova: Moskou wijst naar iedereen na aanslag op blogger

Officieel geldt in Rusland een militaire censuur, maar militaire bloggers delen al sinds het begin van de oorlog voortdurend berichten van het front. Ook bekritiseren ze de manier waarop de oorlog wordt gevoerd. De militaire bloggers, ook wel 'milbloggers' genoemd, zijn vaak oud-commandanten. Ze krijgen nieuwe informatie van het front doorgespeeld van hun goede contacten in het leger.

'Gezien de nalatigheid bij de politie en veiligheidsdienst FSB moeten we niet verbaasd zijn dat de Oekraïense veiligheidsdiensten makkelijk terreuraanslagen in Sint-Petersburg kunnen plegen', schrijft een van de bloggers op zijn Telegramkanaal. Anderen roepen de autoriteiten op om militaire bloggers die kritiek hebben op Poetin te arresteren. Volgens het ISW kan het Kremlin de verdeeldheid gebruiken om bepaalde kritische militaire kanalen de mond te snoeren.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) leidt de dood van blogger Fomin tot een grotere verdeeldheid onder de Russische militaire bloggers. De moord past in een breder patroon van escalerende interne conflicten in Rusland, aldus het ISW. Fomin had nauwe banden met zowel het Kremlin, Wagnerbaas Prigozjin, als de leiders van de 'volksrepubliek' Donetsk. Hij had vaak harde kritiek op het handelen van het Russische leger en het ministerie van Defensie.

Volgens Ivan Zjdanov, een medewerker van Navalny, kunnen de autoriteiten de beschuldigingen aan het adres van Navalny gebruiken om hem langer in de gevangenis te houden. Navalny zit nu ruim twee jaar vast, nadat een veroordeling voor grootschalige fraude en minachting van justitie. Zijn vervolging werd in het Westen bestempeld als een schijnproces.

Trepova is een Russin uit Sint-Petersburg, maar het Kremlin houdt tegelijkertijd Oekraïne verantwoordelijk voor de aanslag op Fomin. De anti-terrorismecommissie spreekt van een terroristische daad, gepland door de Oekraïense veiligheidsdiensten. Die zouden zijn geholpen door sympathisanten van de gevangen oppositieleider Aleksei Navalny. Volgens de Russische autoriteiten is Trepova ook een aanhanger van Navalny. Voor geen van de beweringen wordt bewijs geleverd.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Over de vraag of er sprake is van interne conflicten, zoals sommige analytici suggereren, valt nu niets zinnigs te zeggen. Dat blijft speculatie. Maar dat de Russische autoriteiten Navalny en zijn anti-corruptieorganisatie erbij betrekken, wekt geen verbazing. De organisatie van Navalny is in Rusland verboden en was al eerder aangemerkt als extremistische organisatie. Daar komt nu nog het predicaat terrorisme bij.

De meeste prominente aanhangers van Navalny zijn allang naar het buitenland vertrokken. Wie nog in Rusland is en banden heeft of had met de organisatie zal ongetwijfeld rekening houden met mogelijke represailles in de nasleep van deze aanslag."