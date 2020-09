Heerenveen blijft koploper na zege op negental VVV, maar soepel ging dat niet

Met negen punten uit drie wedstrijden is SC Heerenveen uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Met de 1-0 overwinning op VVV-Venlo zetten de Friezen de ongeslagen reeks voort, maar soepel ging dat niet.

Zelfs niet toen VVV een tweede rode kaart moest incasseren en het met negen man Heerenveen nog knap lastig maakte.

De Limburgers bleken een lastige kluif en hadden aanvankelijk zelfs een aardig overwicht. Een halve omhaal van de nieuwe Griekse clubheld Georgios Giakoumakis belandde op de paal. Na een halfuur spelen was het toch Joey Veerman die uit een strafschop de 1-0 maakte voor de thuisploeg.

Gestrekt been

Na rust kon VVV niet veel meer teweeg brengen, maar ook Heerenveen wist de bevrijdende 2-0 niet te maken. Zelfs niet toen VVV door een charge op doelpuntenmaker Veerman met tien man kwam te staan. Tobias Pachonik gleed door op de enkel van de middenvelder en kon de kleedkamers gaan opzoeken.

Niet veel later kreeg hij ook bezoek van zijn collega Simon Janssen, die met een gestrekt been eveneens Veerman vol op de knie raakte. Zelfs met negen man wist VVV echter nog kansen te creëren tegen het zwakke Heerenveen, maar de punten bleven in Friesland.