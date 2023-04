Een tweejarige peuter is vanmiddag overleden na een val in een sloot in Huizen (NH). Hoe het kind in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk.

Getuigen melden aan de regionale omroep NH Nieuws dat de jongen door een vrouw en twee agenten uit de sloot is gehaald en door hulpverleners is gereanimeerd. Maar die hulp kwam te laat.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd.