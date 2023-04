Honkballegende Jones krijgt bijzonder eerbetoon, Braves sturen 'zijn' 25 met pensioen

Jones speelde bij de Braves tussen 1996 en 2007 en is eerder al opgenomen in de Hall of Fame van de club.

Jones, die wordt gezien als een van de beste honkballers die ooit het shirt van het Nederlands team heeft gedragen, is de elfde oud-speler van de Braves die deze eer ten deel valt. De op Curaçao geboren Jones wordt op 9 september in het zonnetje gezet voor de wedstrijd van de Braves tegen Pittsburgh Pirates.

Jones laat in een statement van de club weten dat hij vereerd en dankbaar is. "Dat ik de eerste Curaçaoënaar ben van wie het shirt met pensioen gaat, is een eer", zegt de oud-speler, die tegenwoordig lid is van de technische staf van het Nederlands team.

Voorzitter Terry McGuirk van de Braves zegt over Jones dat die één van de meest gewaardeerde spelers van de club is. "Zijn impact op deze club overstijgt zijn daden als speler. Het is dan ook een welverdiend eerbetoon dat zijn rugnummer nu met pensioen gaat."

Na zijn periode bij de Braves speelde Jones onder andere ook nog voor Chicago White Sox en New York Yankees.