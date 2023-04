Hayter sprint naar winst in eerste etappe Ronde van het Baskenland

De eerste etappe van de 62ste Ronde van het Baskenland, een WorldTour-koers, is gewonnen door Ethan Hayter. De Britse renner van Ineos kwam na 165 kilometer over veelal glooiend terrein als eerste over de meet in Labastida, waar hij de snelste was in de massasprint.

De Zwitser Mauro Schmid werd naar de tweede plaats verwezen en de Spanjaard Jon Aberasturi finishte als derde.

Drie vluchters

Kort na het startschot in Vitoria-Gasteiz, waar later dit jaar ook de tweede etappe van de Tour de France begint, gingen drie man ervandoor. Cristian Rodriguez, Jon Barrenetxea en Txomin Juaristi namen een voorsprong van maximaal vier minuten en bereikten als eersten de top van de Opakua, het enige obstakel van betekenis van de dag, op zo'n 130 kilometer van de meet.

Het peloton, met onder meer Tour-winnaar Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Daniel Felipe Martínez, de winnaar van vorig jaar, in de gelederen, hield het leidende trio binnen schootsafstand. Met nog 30 kilometer voor de wielen werden ze in de kraag gevat.