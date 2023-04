Oud-turnster Harmes over omvang misstanden: 'Wist dat het een grote groep was'

Harmes is ook te spreken over de aanpak van de commissie van het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ). "Ik voelde me gehoord en gezien", zegt ze. En dat is anders dan bij het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar misstanden in de turnwereld. "Daar waren de vervolgstappen heel onprofessioneel . Hier juist professioneel", zegt Harmes.

Harmes is vooral blij met de erkenning die hieruit spreekt. "Dit neemt de schade die is aangericht niet weg. Maar het is wel erkenning van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld."

Harmes zelf ziet deze erkenning als een afsluiting "Voor mij is het verwerkingsproces voltooid. Ik voel me goed en stabiel", zegt de voormalig turnster, die tegenwoordig holistische sessies geeft. Maar Harmes ziet ook dat het voor andere turnsters misschien pas het begin is van het verwerkingsproces.

Ze geeft binnenkort een speciale LEAP-sessie (Lifeforce Energy Awakenings Process) voor oud-turnsters. "Ik hoop dat ze dan kunnen voelen en ervaren dat je deze pijn en dit trauma niet alleen hoeft te dragen. Dat je ook weer kan helen en je goed en stabiel kan voelen."

'Welzijn boven prestatie'

Harmes juicht de aanbevelingen van de commissie toe. De commissie zegt dat er meer toezicht moet zijn op trainingen en dat de focus verlegd moet worden van de prestatie van de trainer naar het welbevinden van de sporter. "Dat laatste begrijp ik heel goed. Zoals ik nu in het leven sta, zeg ik: welzijn gaat boven prestatie. Maar het is wel topsport."

Voor Harmes is het duidelijk dat het klimaat in de sport echt anders moet. Dat zou in theorie ook kunnen met trainers die ten tijde van deze misstanden ook al in de sport actief waren. "Mensen kunnen veranderen, dus het kan zijn dat een trainer weer in de zaal staat en nu een andere methode hanteert. Maar als ze niet naar zichzelf kijken, dan weet ik niet of er plek is."