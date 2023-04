Mediahuis neemt Radio Veronica, 100%NL en SLAM! over

Mediahuis, het Belgische moederbedrijf van onder andere De Telegraaf en NRC, heeft Radio Veronica overgenomen van Talpa. Ook het mediabedrijf Radiocorp, de eigenaar van 100%NL, Slam! en Sunlite, komt in handen van Mediahuis. Hoeveel geld er met de overnames is gemoeid, is niet bekend.

Radio Veronica was sinds 2017 onderdeel van Talpa, maar mediamagnaat John de Mol moet er nu vanaf. De reden daarvoor is een herverdeling van de FM-frequenties en nieuwe regels voor radio-aanbieders. Talpa verliest daardoor sowieso een van haar vier FM-frquentiepakketten.

Welke gevolgen de overname heeft voor de medewerkers van Radio Veronica is nog onduidelijk. Radiocorp wordt in zijn geheel overgenomen door Mediahuis en het huidige management van Radiocorp zal ook na de overname leiding blijven geven aan de zenders.

Veiling

Afgelopen jaar bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de schaarse FM-frequenties voor de landelijke commerciële radiozenders opnieuw moeten worden verdeeld. De commerciële zenders kunnen meedoen aan een veiling voor die FM-frequentiepakketten. In totaal worden er negen landelijke frequentiepakketten geveild. De vier frequentiepakketten van de publieke radiozenders worden niet geveild.

Na de coronacrisis besloot het kabinet om de frequentievergunningen, waarvan de looptijd afliep, met drie jaar te verlengen als compensatie voor misgelopen advertentiekosten. Radiostation Kink, dat geen FM-pakket in handen heeft, vond dat oneerlijk en spande daarom een rechtszaak aan. De zender werd in het gelijk gesteld.

Van vier naar drie

En dus komt de veiling er later dit jaar alsnog, maar wel met een nieuwe regel. Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot vorig jaar namelijk dat een aanbieder van commerciële radio nog maximaal drie frequentiepakketten mag hebben. Dit om te voorkomen dat een of twee aanbieders de hele markt domineren.

Omdat Talpa vier frequentiepakketten heeft (Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica) zou het bedrijf dus één van die vergunningen kwijtraken. Radio Veronica is van het viertal zenders de slechtst beluisterde zender.