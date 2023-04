Turnster Sanne Wevers en vader Vincent Wevers terug in EK-selectie

Olympisch kampioen Sanne Wevers en haar vader Vincent Wevers zitten bij de Nederlandse selectie voor de EK turnen, die in april in Turkije worden gehouden. De 31-jarige turnster en haar coachende vader maken hun rentree bij de nationale ploeg. De andere turnsters in het Nederlands team zijn Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Tisha Volleman en Naomi Visser, die ook traint onder Vincent Wevers. De laatste wedstrijd die Wevers, olympisch balkkampioen van 2016, voor Nederland turnde, was op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Kort erna stapte ze uit het nationale team door een inmiddels bijgelegd conflict met ploeggenote Vera van Pol, en begon ze aan een sabbatical. Vader Wevers vrijgesproken Vader Wevers keert voor het eerst terug bij de Nederlandse ploeg nadat hij in de zomer voor de Spelen van 2021 door turnbond KNGU buiten het begeleidingsteam van de Nederlandse turnsters was gehouden, vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een onderzoek sprak de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) Vincent Wevers in mei vorig jaar vrij van klachten over fysieke mishandeling, negeren van blessures, schelden, schreeuwen, machtsmisbruik, isoleren van sporters en wegen van turnsters in de zaal. In maart van dit jaar werd Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken.

Vincent Wevers en Sanne Wevers op de WK in 2018 - ANP

De turnfamilie Wevers is sinds de zomer van 2022 weer actief, met een eigen profploeg, in de hoop dat oude tijden kunnen herleven. Na een jaar afwezigheid liet Wevers in maart zien dat ze het nog kon en turnde ze bij de kwalificaties voor de EK een knappe score van 14.133. Wevers' voornaamste doelen zijn de WK, dit najaar, en de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Voor nu is het belangrijkste dat ze weer bij de nationale selectie zit. Verrassend wel, na een bewogen jaar. Maar niet voor Jeroen van Leeuwen, technisch directeur van de KNGU, die zegt dat hij "veel gesprekken" voerde met Wevers. "Van meet af aan heb ik gezegd: de deur is niet dicht. Er waren gesprekken voor nodig, logisch als er een conflict uit het verleden ligt (Wevers kon niet door een deur met Van Pol, red.). Dat is weg geplaveid. Voor mij en voor de bondscoach is er geen reden om Sanne niet deel te laten nemen." "We hebben allemaal dezelfde liefde voor de sport. Ik denk wel dat we elkaar kunnen versterken", zei Wevers al in maart van dit jaar.

De 31-jarige turnster heeft na alle tumult in de Nederlandse turnwereld van de afgelopen tijd, ook rond haar vader en coach Vincent Wevers, weer zin om "te bouwen aan de allerhoogste doelstellingen". - NOS

Met Sanne Wevers en haar ploeggenoot Naomi Visser in de selectie lag een toevoeging van hun coach Vincent Wevers aan het Nederlands team voor de hand. Daarvoor heeft Van Leeuwen "veel gesprekken" gevoerd met bondscoach Jeroen Jacobs en coach Wevers zelf. "Uit die gesprekken is gebleken dat er genoeg draagvlak is om Vincent mee te nemen. Draagvlak vanuit de sporters, de coaches zelf en de bond", zegt Van Leeuwen. "Ik ben met de toekomst bezig om daar een verandering te bewerkstelligen. Wringt dat? Nee, ik vind dat we er professioneel mee om moeten gaan. Vincent stelt zich professioneel op. Dus ik merk geen enkele twijfel daarover."

Technisch directeur van de Nederlandse turnbond KNGU licht de terugkeer van Sanne Wevers en haar vader Vincent Wevers in de Nederlandse turnploeg toe. - NOS