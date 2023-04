Onder puin gevonden Turkse baby herenigd met dood gewaande moeder

In Turkije is een baby die in februari werd gered na 128 uur onder het puin te hebben gelegen, herenigd met haar moeder, melden de autoriteiten. Tot voor kort werd aangenomen dat de moeder de zware aardbevingen destijds niet had overleefd.

De baby werd gered uit een ingestort gebouw in de zwaar getroffen provincie Hatay. Verpleegkundigen noemden haar Gizem (mysterie). Dankzij een dna-test kon worden achterhaald dat haar moeder nog in leven was.

Zondag is Gizem per vliegtuig vanuit Ankara naar haar moeder gebracht. De Turkse minister van Familie- en Sociale Zaken heeft vandaag beelden van de hereniging gedeeld op Twitter met de tekst "54 dagen van verlangen zijn voorbij"

Dit zijn beelden van de hereniging: