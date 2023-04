Struikelstenen jarenlang op verkeerde plek in Zwartsluis

Vier struikelstenen ter nagedachtenis aan de Joodse familie Aronius lagen bijna tien jaar voor het verkeerde huis in Zwartsluis. Nieuw onderzoek bracht de fout van de gemeente Zwartewaterland aan het licht.

Willy van Dorsten (81) woonde in dezelfde straat als de familie Aronius en maakte al eerder melding van de verkeerd geplaatste stenen. Zijn moeder had hem na de oorlog verteld dat het gezin Aronius tot 1942 op nummer 26 woonde, schrijft RTV Oost. Maar de gedenkstenen werden in 2013 voor nummer 30 in het trottoir geplaatst.

Van Dorsten klopte aan bij stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland. In samenwerking met de archivaris van de plaatselijke historische vereniging en een amateurhistoricus kwam een omnummeringslijst uit 1950 van de toenmalige gemeente Zwartsluis boven water. Deze lijst was in 2014 waarschijnlijk niet in handen van de gemeente Zwartewaterland, stellen de onderzoekers. Daardoor hebben de stenen ruim negen jaar op de verkeerde plek gelegen.

Van Dorsten heeft de vier struikelstenen samen met medeonderzoekers Thijs Oosterhof en Barend Vinke verplaatst. De gedenktekens liggen nu dus voor het huis waar Wolf, Carolina, Aron en Sara Aronius tot 1942 hebben gewoond. Alle gezinsleden zijn in datzelfde jaar vermoord in de concentratiekampen Auschwitz en Malapane in het huidige Polen.