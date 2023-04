Geen doodstraf meer in Maleisië voor drugshandel en veel andere misdrijven

In de nieuwe afspraken staat verder dat de doodstraf nu geen optie meer is voor misdaden als het verhandelen van een vuurwapen en ontvoering, waarbij niemand overlijdt.

Maleisië schrapt voor moord, drugshandel en nog een aantal misdrijven de wettelijk voorgeschreven doodstraf of levenslange gevangenisstraf. Het aantal misdaden waarvoor iemand nog wél de doodstraf kan krijgen, wordt kleiner. Over die wetsvoorstellen is het Maleisische parlement het vandaag eens geworden.

Volgens de plaatsvervangend minister van Justitie, Ramkarpal Singh, is de doodstraf een onomkeerbare straf die niet goed werkt tegen criminaliteit. "De doodstraf heeft niet de gewenste resultaten geleverd", zei hij hierover in het parlement.

Vrijgelaten

In 2018 beloofde de regering de doodstraf helemaal af te schaffen. Toen stonden er nog ruim 1260 gedetineerden op de executielijst, maar hun straffen werden opnieuw vastgesteld. De regering kreeg vervolgens te maken met politieke druk van andere partijen en kwam een jaar later terug van die belofte. De doodstraf bleef bestaan, maar rechters mochten al wel andere straffen uitdelen als ze dat passend vonden.

In Singapore en Myanmar, eveneens gelegen in Zuid-Oost-Azië, bestaat de doodstraf nog. Zo executeerde Singapore afgelopen jaar nog elf personen voor drugsdelicten. In Myanmar werden recent voor het eerst in tientallen jaren weer doodstraffen opgelegd. Vier prodemocratische activisten werden daar ter dood veroordeeld.

Daarentegen werd in Kazachstan en Papua Nieuw Guinea de doodstraf vorig jaar wel afgeschaft. Ook werd een aantal prominente activisten na een jarenlange gevangenisstraf vrijgelaten.