Tot 15 jaar cel voor 'wildwestoverval' op waardetransport in Amsterdam-Noord

Het Openbaar Ministerie had achttien jaar cel geëist tegen zeven verdachten en vijf jaar tegen de achtste, die een kleinere rol zou hebben gespeeld bij de overval. Omdat verschillende daders echter andere rollen vervulden, kwam de rechtbank tot meer variatie in de strafmaat.

"Een dergelijke overval, waarbij het toepassen van geweld op geen enkele wijze is geschuwd, getuigt van een ongekende brutaliteit en minachting voor het leven van personen en is nauwelijks eerder in Nederland vertoond", zei de rechter bij het vonnis. Hij sprak van "een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid van alle slachtoffers".

De rechtbank in Amsterdam heeft straffen tot 15 jaar opgelegd voor een brute overval op een goudbedrijf in de hoofdstad, twee jaar geleden. De hoogste straf geldt voor twee van de overvallers: de initiatiefnemer en een dader die gericht op agenten schoot. Zes andere verdachten kreeg straffen variërend tussen 12 en 2 jaar.

De overvallers hadden het op 19 mei 2021 voorzien op een waardetransportauto die bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord voor 67 miljoen euro aan onder meer goud en platina kwam ophalen. De daders wisten een buit ter waarde van zo'n 14,5 miljoen euro te roven, daarvan is ruim 4 miljoen nog spoorloos.

Bij de overval werden medewerkers van het bedrijf bedreigd met vuurwapens en vastgebonden met tiewraps. Buiten hield een van de daders omstanders op afstand door op een drukke weg met een automatisch wapen in de lucht te schieten. Deze man kreeg 12 jaar cel. De rechter noemde hem "het beeld van deze zaak: iedereen kent plaatjes en filmpjes van u met het wapen in handen".

Direct na de overval zette de politie de achtervolging in. Het lukte de daders bij Broek in Waterland enkele vluchtauto's in brand te steken, maar hun poging om via een weiland te ontkomen faalde. Een van hen werd door agenten doodgeschoten, anderen werden opgepakt. Later volgden meer arrestaties, ook in het buitenland.

De officier van justitie noemde het eerder een wonder dat er geen omstanders of agenten zijn gedood op die dag. "Het is een traumatische ervaring geweest, ook voor ervaren politiemensen."

