Chaos op én naast de baan in Melbourne, veiligheid weer centraal thema in Formule 1

Alexander Albon crashte in de zevende ronde uit de race - Pro Shots

Voor liefhebbers van chaos was de Australische race het waard om vroeg voor op te staan. Al in de negende ronde ging Alexander Albon met zijn Williams hard van de baan. Vanwege het vele grind op het asfalt koos de wedstrijdleiding in eerste instantie voor een safety car, later voor een code rood. Alle auto's gingen de pits in en de race werd even later hervat met een staande start, net zoals aan het begin van de race. Dat is altijd een risico, aangezien zo veel wagens bij elkaar best problemen op kan leveren. Deze keer ging het goed. In de absolute slotfase kwam er opnieuw een code rood. Kevin Magnussen reed zijn achterband van zijn Haas-bolide in bocht twee en parkeerde zijn wagen. Normaal niet direct de reden voor een totale stop van de race, maar de wedstrijdleiding vond het toch nodig. De tweede herstart verliep verre van probleemloos. Met nog twee ronden te gaan namen de coureurs op koude banden veel risico's. Het resultaat: een zware crash van beide Alpine-coureurs, contact tussen Logan Sargeant en Nyck de Vries waardoor beiden uit de race lagen, en een tik van Carlos Sainz aan het adres van Fernando Alonso, waardoor Alonso zijn podiumplaats verloor. En dan hebben we de vele tripjes door het grind nog niet eens allemaal benoemd.

De beide Alpines (rechts in beeld) crashen hard in de chaos die ontstond na de tweede herstart van de race - Pro Shots

Na een lange pauze en veel twijfel werd besloten om de race te finishen met een enkel rondje achter de safety car, met de volgorde van vóór die totaal mislukte herstart. Alleen de gecrashte auto's keerden natuurlijk niet meer terug. Chaos alom in Albert Park, met de wedstrijdleiding die vast lijkt te lopen met zijn eigen regels. Racewinnaar Max Verstappen was het niet eens met alle onderbrekingen. "Ik weet het niet met al die rode vlaggen. De tweede was volgens mij onnodig. Als je die rode vlag niet geeft, heb je ook niet al die herstarts en ook niet de crashes die daar weer van komen." Discussie over rode vlaggen Fernando Alonso kreeg zijn podiumplaats dus terug, nadat hij achterstevoren stond bij de herstart. "In het begin gebeurde er een hoop, aan het einde ook. Het laatste halfuur was het lastig om te begrijpen wat er gaande was. De tweede rode vlag heeft ons niet geholpen, met het incident. We hebben geluk gehad om als derde de finishlijn te passeren." Alonso was verrast door de rode vlaggen. "De Williams op de baan zag er niet zo gevaarlijk uit. Maar de FIA heeft meer informatie, dus dat moeten we vertrouwen. Er zal wel schade zijn geweest aan de barrières of iets anders met de veiligheid. Over de tweede rode vlag zullen we nog wel geïnformeerd worden. Die begrijp ik nog niet helemaal." Haas-coureur Nico Hülkenberg stelt dat de regels gevolgd zijn, maar vindt dat de wedstrijdleiding iets meer op intuïtie af had moeten gaan. "We willen allemaal mooie actie en entertainment, maar je mag de sport niet vergeten. Voor een coureur is het een ramp als je aan het einde van een lange race uitvalt, terwijl de chaos te voorkomen valt."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Maar ook naast de baan ging er van alles mis in Melbourne. Een groep toeschouwers wist het circuit te bereiken terwijl er nog wagens op het asfalt waren. De baan mag pas worden vrijgegeven als alle auto's na de race in de pits zijn. Het leverde een gevaarlijke situatie op. 'Had verschrikkelijk kunnen zijn' De fans waren slim genoeg om het circuit niet meteen te betreden, maar ze konden wel bij de stilgevallen wagen van Nico Hülkenberg komen. Het lampje bovenop de Haas-wagen was nog rood, wat betekent dat de bolide nog elektronisch geladen kan zijn. Zelfs de marshals mogen er dan niet aankomen zonder speciale hulpmiddelen. De stewards van de FIA waren not amused: "Dit alles zorgde voor significant gevaar voor toeschouwers, marshals en de coureurs." Andrew Westacott, chef van de lokale organisatie was ook niet te spreken over de doorbraak van het publiek. "Motorsport is gevaarlijk. Het had verschrikkelijk kunnen zijn." Tot overmaat van ramp raakte ook nog een toeschouwer gewond aan zijn arm door rondvliegende onderdelen van de wagen van Kevin Magnussen.

Logan Sargeant en Nyck de Vries strandden in bocht 1 bij de chaotische herstart - Pro Shots