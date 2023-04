Podcast De Dag: hoe Trumps 'mugshot' campagne-goud kan worden

Arrestatie, politiefoto en vingerafdrukken; voormalig president Donald Trump moet er allemaal aan geloven als hij zich morgen meldt bij de rechtbank in New York. Een historisch moment, want het is voor het eerst dat een oud-president vervolgd wordt voor een misdrijf. En het is ook een ultiem pr-moment voor een man die weet dat er niet zoiets bestaat als slechte publiciteit. 'Any publicity' is tenslotte 'good publicity'.

In deze podcast schetst Amerika-deskundige Victor Vlam hoe Trumps vervolging, en ook de reeks andere gerechtelijke onderzoeken die naar hem lopen, de oud-president kunnen helpen. Even leek Trump binnen zijn eigen partij uit de gratie, vertelt Vlam, maar afgelopen weekend zag je de rijen zich toch weer rondom hem sluiten en in de peilingen is hij alweer de populairste Republikeinse presidentskandidaat voor 2024.

