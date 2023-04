Vanavond op tv: Nulurencontracten verboden • Bachmoet veroverd? • De rol van militaire bloggers

Gaat dit leiden tot meer zekerheid voor werknemers, zoals het doel is? En wat gaan de veranderingen betekenen voor werkgevers? We bespreken het met econoom Mathijs Bouman .

In de stad in het oosten van Oekraïne woeden al maandenlang hevige gevechten. Veruit de meeste inwoners zijn gevlucht. Nieuwsuur sprak de 29-jarige Pool Kuba, die samen met andere vrijwilligers probeert om de achterblijvers, vooral ouderen, te evacueren. Dat is niet zonder gevaar.

Russische blogger komt om bij explosie

De bekende Russische militaire blogger en vlogger Vladlen Tatarski is omgekomen bij een explosie in een café in Sint-Petersburg, waarbij zestien anderen gewond raakten.

Tatarski, die in het echt Maxim Fomin heette, had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de belangrijkste militaire influencers. Er zijn geen aanwijzingen voor wie er achter de explosie zit, maar het is niet onwaarschijnlijk dat iemand Tatarski uit de weg wilde ruimen: hij stond vierkant achter de Russische invasie in Oekraïne, maar had vaak kritiek op de fouten van de Russische legerleiding. Hoe groot is de invloed van dit soort bloggers in Rusland?