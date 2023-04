Twee jaar vertraging renovatie Binnenhof, op zijn vroegst 2028 deels klaar

De renovatie van het Binnenhof gaat zeker twee jaar langer duren en is op zijn vroegst pas eind 2028 deels klaar. Het idee was eerst dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer eind 2026 zouden kunnen terugkeren naar hun oude werkplek. De belangrijkste reden voor de vertraging heeft te maken met strengere veiligheidseisen rondom het Binnenhof. Eerst was het plan om alle technische installaties, voor bijvoorbeeld de verwarming, de elektriciteit en de koeling, onder te brengen in een ruimte onder de openbare parkeergarage aan het Plein. Maar dat is niet veilig genoeg, vindt ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Nu wordt op het Binnenhof, het Opperhof genoemd, een enorme kelder gegraven voor de technische installaties. Die locatie is moeilijker toegankelijker en beter te beveiligen. De aanleg kost 15 maanden extra en daardoor schuift alles op, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer laten weten. Bestorming Capitool Al direct nadat het besluit was genomen om het historische complex in 5,5 jaar en voor 475 miljoen euro te renoveren, werd gewaarschuwd voor een te rooskleurige voorstelling van de bouwtijd en kosten. Minister De Jonge noemt de vertraging nu een fact of life. De veiligheidseisen voor politici worden steeds veelomvattender en De Jonge verwees naar de aanval op het gebouw van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging in Washington in 2021. "Na de bestorming van het Capitool is de tijd van naïviteit voorgoed voorbij". Kijk hier naar een animatie van de bouwplaats:

Stikstof Ook stikstof speelt een rol bij de vertraging, want werkzaamheden waarbij stikstof vrijkomt mogen pas beginnen als er nieuwe natuurvergunningen zijn verleend. Daar wordt nu op gewacht. Voor die tijd liggen die bouwactiviteiten stil. De Jonge hoopt dat in september, als de vergunning binnen is, de bouwvakkers aan de slag kunnen. Extra kosten De minister maakt op dit moment geen melding van extra kosten, maar waarschuwt al wel dat het graven van die ondergrondse ruimte het project zeker duurder zal maken. Al bij de sluiting van het Binnenhofcomplex in de zomer van 2021 werd duidelijk dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan begroot. In juli 2021 maakte het kabinet bekend dat het project geen 475 miljoen euro zou kosten, maar 718,9 miljoen. Later werd dit bedrag nog bijgesteld naar 749 miljoen euro.

De renovatie

In 2015 werd besloten om het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Het historische bouwwerk is een aaneenschakeling van panden uit verschillende historische tijdvakken. Het brandgevaar is groot en de gebouwen kampen met grote gebreken. In 2019 brak ruzie uit over de renovatieplannen. De aangetrokken architecten voor de Eerste en Tweede Kamer moesten vertrekken omdat de voorstellen als te ingrijpend werden beoordeeld.