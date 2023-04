Tientallen activisten bij Tata Steel in IJmuiden, daags na uitlekken gesprekken

Enkele tientallen leden van de klimaatactiegroep Kappen met Kolen hebben zich verzameld bij de toegangspoort van Tata Steel in IJmuiden. De demonstranten zingen protestliederen en hebben borden bij zich met teksten als 'Stop Tata' en 'Luchtvervuiling is een stille moordenaar'. Ze begonnen hun protest om 12.00 uur met een zogeheten die in-actie, waarbij ze enkele minuten als dood op de grond bleven liggen.

De betogers eisen dat de fabriek in IJmuiden wordt gesloten en dat Tata Steel stopt met het gebruik van kolen. Een van de leiders van het protest noemde de staalproducent een "sluipmoordenaar".

Gelekte gesprekken

De actie van Kappen van Kolen, gelieerd aan Extinction Rebellion, haalde dit weekend het nieuws nadat online gesprekken van Tata Steel-medewerkers waren uitgelekt.

In de WhatsApp-groep van leden van een deelondernemingsraad werd over de klimaatactie bijvoorbeeld gezegd: "Arbeit macht frei", een tekst die in de Tweede Wereldoorlog boven de toegangspoorten van naziconcentratiekampen hing. Gerrit Idema, de vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel, zei: "Gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken."

Ook in een besloten Facebookgroep voor werknemers van Tata Steel worden dergelijke voorstellen gedaan. Zo stelde iemand voor om de demonstranten "plat te walsen" of hun een "gratis crematie" te geven in Hoogoven 7.

'Bewust weg van escalatie gekozen'

De centrale ondernemingsraad van Tata Steel vindt het "kwalijk" dat screenshots van gesprekken op WhatsApp en Facebook zijn gelekt naar de pers, in plaats van de uitingen eerst intern te bespreken.

"De centrale ondernemingsraad hecht grote waarde aan een cultuur waarin we elkaar ook aanspreken als er uitlatingen gedaan worden die respectloos en kwetsend zijn", staat in een verklaring waarover persbureau ANP schrijft. Door de uitingen met de pers te delen, is volgens de raad "bewust de weg van de escalatie" gekozen.

Vicevoorzitter Idema van de centrale ondernemingsraad bood gisteren al zijn excuses aan voor zijn uitspraken. Volgens hem kwam zijn reactie voort "uit teleurstelling en emotie over het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken". Naar eigen zeggen had hij die teleurstelling anders moeten verwoorden.

Afkeuring

De directie van Tata Steel liet gisteren weten de radicale taal van medewerkers af te keuren. "Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren", zei ceo Hans van den Berg in het Noordhollands Dagblad. "Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden."