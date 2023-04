Profvoetballer Vloet krijgt 2,5 jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk op A4

Profvoetballer Rai Vloet moet 2,5 jaar de cel in voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk op de A4 bij Hoofddorp in november 2021. Daarbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven.

Vloet mag daarnaast vier jaar lang niet autorijden. De 27-jarige voetballer gaf op de zitting twee weken geleden toe dat hij "twee à drie glazen sterke drank" had gedronken voordat hij die avond in de auto stapte.

'Uiterst onverantwoord'

De rechtbank oordeelt dat Vloet zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een dodelijk ongeluk als gevolg van roekeloosheid. "Het is uiterst onverantwoord dat hij met te veel drank op is gaan rijden en hij heeft veel te hard gereden. Met zijn handelen heeft hij een onomkeerbaar verlies veroorzaakt. Geen enkele straf kan het verdriet en de pijn wegnemen", oordeelde de rechter vanmiddag.

Omroep West schrijft dat Vloet niet aanwezig was bij de uitspraak, omdat hij in Rusland woont. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met dat land, maar de voetballer heeft eerder via zijn advocaat al laten weten "zijn straf uit te willen zitten".

Of Vloet in hoger beroep gaat kan zijn advocaat nog niet zeggen. "We gaan nu heel goed nadenken, alles bespreken met Rai en zijn familie." Zodra de termijn voor hoger beroep voorbij is en de straf onherroepelijk wordt, zal Vloet een oproep krijgen om zich te melden bij een Nederlandse gevangenis.

Uit onderzoek bleek dat Vloet vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur reed, waar de maximumsnelheid 130 kilometer per uur was. Zelf zei hij dat hij tussen de 130 en 150 kilometer per uur reed. Hij verklaarde dat hij vlak voor de botsing bezig was met zijn cruisecontrol.

Na het ongeluk loog Vloet over wie er achter het stuur zat. Vloet wees naar de medepassagier, die dat zelf ook beaamde. Hij verklaarde later in de rechtbank dat hij had gelogen omdat hij in shock was.

Rusland

Vloet speelde voorheen bij onder meer PSV en NAC. Hij werd na het ongeluk geschorst door zijn toenmalige club Heracles Almelo, vertrok vervolgens naar Kazachstan en speelt momenteel bij de Russische club FK Oeral.