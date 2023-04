Advocaten toeslagenouders stoppen met overleg herstelorganisatie: 'Komt niks uit'

Advocaten die slachtoffers van het toeslagenschandaal bijstaan, hebben de stekker uit het periodieke overleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) getrokken. Een aantal advocaten heeft besloten helemaal te stoppen met het bijstaan van gedupeerde ouders.

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn de advocaten gefrustreerd over de gang van zaken en zijn er grote knelpunten in de hersteloperatie waar maar geen oplossingen voor komen.

"Als je elke drie weken overlegt en er komt niks uit, dan houdt het op een gegeven moment op", licht bestuurder Sanne van Oers toe in het NOS Radio 1 Journaal.

Tussen de advocaten en de UHT, die verantwoordelijk is voor financiële compensatie van de ouders, was er elke drie weken overleg over de hersteloperatie. Volgens Van Oers heeft de werkgroep verschillende aanbevelingen gedaan om het proces te versnellen en de knelpunten op te lossen, "maar daar wordt niks mee gedaan".

De UHT bevestigt dat het overleg is opgeschort, maar wil dit zo snel mogelijk weer oppakken. "Advocaten spelen een belangrijke rol in de hersteloperatie", schrijft de organisatie in een reactie.

Moeizaam en chaotisch

Van Oers: "Er is voorgesteld om de slachtoffers in te delen in categorieën van licht naar zwaar. Zo zijn er snelle oplossingen voor de slachtoffers met relatief eenvoudige schade en voor ingewikkelde schade zullen de zaken langer duren. Maar nu wordt alles op dezelfde manier behandeld en dus duurt alles heel lang."

Volgens de UHT is er wel degelijk wat gedaan met de voorstellen van de advocaten, maar "kan niet alles worden overgenomen, omdat grote aanpassingen van het proces juist leiden tot vertraging".

Dat het proces bij de organisatie die de compensatie moet regelen moeizaam en chaotisch verloopt, werd al duidelijk toen Nieuwsuur begin februari met tientallen (oud-)medewerkers sprak. Uit die gesprekken kwam naar voren dat medewerkers problemen die zij dagelijks tegenkomen niet durven aan te kaarten bij de leiding. "Als je kritiek hebt, ook als dat opbouwend is of als je juist oplossingen voorstelt, word je gezien als lastig", vertelde een medewerker.

Begin 2021 viel het kabinet over het toeslagenschandaal. NOS op 3 legde toen uit hoe het zover kon komen: