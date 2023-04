Bloemist Van der Burg ook dit jaar de man achter bloemenzee in Vaticaan

Zodra bekend is welke bloemen er naar het Vaticaan gaan, volgt het ontwerp voor het Sint-Pietersplein. Op een plattegrond wordt elke bloem ingetekend, zodat met Pasen precies duidelijk is welke bloemen waar moeten worden neergezet. Ieder jaar staat er een andere bloem centraal, dit jaar is dat de roos.

Sponsoren werken graag mee aan deze uitstalling van Nederlandse bloemen die via de televisiebeelden de hele wereld over gaat. "Onze chrysanten staan dan op een plek waar miljoenen mensen naar kijken, dat is win-win. Het maakt ons ongelooflijk trots om die bloemen straks op het plein te zien staan", zegt kweker Dennis Immerzeel tegen RTV Lansingerland/Rijnmond .

De voorbereidingen in de aanloop naar Pasen beginnen voor de bloemist al in oktober. Allereerst bezoekt hij de sponsoren. Alle bloemen die naar Vaticaanstad gaan, zijn namelijk een gift aan de paus, geschonken door de Nederlandse sierteeltsector.

Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs mag voor het tweede jaar op rij de bloemen leveren voor de paaszegen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Hij is zo'n zes maanden bezig met die enorme klus.

Of Van der Burg samen met miljoenen anderen komende zondag "Bedankt voor die blumen" hoort, is nog onduidelijk. Paus Franciscus heeft die zin, in tegenstelling tot zijn voorgangers, nog niet eerder uitgesproken. Wel kreeg de bloemist vorig jaar een handdruk van de paus. "Dan ga je door de grond. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar dat is een heel bijzonder moment."

Vorige week lag de paus nog kort in het ziekenhuis, maar Van der Burg maakt zich weinig zorgen over het doorgaan van de paaszegen. "Er is al ontzettend veel voorbereiding verricht, de plechtigheid cancelen is eigenlijk geen optie. Op dit moment heb ik ook geen enkel bericht ontvangen over het eventueel afblazen van de mis."