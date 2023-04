23-jarige man uit Sittard opgepakt voor moord op Xavier Durlinger

De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van moord of doodslag op Xavier Durlinger uit Sittard. Het gaat om een 23-jarige man uit dezelfde plaats.

De 19-jarige Durlinger verdween op 12 mei vorig jaar. Zijn lichaam werd een week later gevonden in een bos in zijn woonplaats.

De politie ging uit van een misdrijf. In het onderzoek werden verschillende woningen doorzocht. Ook kreeg de moordzaak vier keer aandacht in Opsporing Verzocht, schrijft 1Limburg.

120 tips

Op 7 maart werd er in het opsporingsprogramma aandacht gevraagd voor een fietser. Die was op verschillende camerabeelden gezien en werd als mogelijke getuige bestempeld. De fiets waarop hij reed is mogelijk de fiets van het slachtoffer.

De oproep leverde 120 tips op van kijkers. De 23-jarige man die nu is aangehouden is de betreffende fietser.

Andere verdachte

Eerder werd een 19-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Durlinger. In juni 2022 werd deze verdachte vrijgelaten, omdat zijn dna niet overeen kwam met sporen die werden gevonden op de vindplaats van het lichaam.

"De 19-jarige verdachte blijft formeel nog verdachte. Dat is nog steeds zo, het onderzoek is in volle gang. Zijn precieze rol wordt onderzocht", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.