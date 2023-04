Militairen onderscheiden voor actie tegen piraten: 'Trots op mooie operatie'

"Onze uitzending zat er eigenlijk al op. De spullen waren ingepakt en we waren op de weg terug", herinnert Beekman zich. "Maar toen we de vraag kregen iets te betekenen, hebben we met z'n allen 'ja' gezegd en moest alles snel weer gereedgemaakt worden."

Beekman hielp in 2010 mee de kaping te beëindigen van een Duits vrachtschip bij Somalië. Vlak voor de lunch op Eerste Paasdag kwam de noodoproep van de bemanning binnen bij het Nederlandse fregat Tromp, dat bijdroeg aan de antipiraterijmissie in de regio.

"Ik had het niet verwacht. Ik ben de dienst uit, dus zit niet meer zo dicht bij het vuur tegenwoordig", zegt korporaal van de mariniers Sebastiaan Beekman. "Het is ontzettend eervol. Fijn dat die waardering er is."

Vijftien (oud-)militairen krijgen vanmiddag in de Van Ghentkazerne in Rotterdam een dapperheidsonderscheiding opgespeld door minister Ollongren. Op missies in Afghanistan, Cambodja en de Indische Oceaan zijn ze, zoals defensie het verwoordt, "met gevaar voor eigen leven voor de belangen van anderen opgekomen".

De anderhalve minuut die de landing van de militairen via touwen op de voorste containers van de Taipan duurde, was een van de spannendste momenten van de missie. "Je bent dan heel kwetsbaar. De heli hangt stil in de buurt van het schip, dus de piraten kunnen je makkelijk bereiken met hun wapens."

Uit videobeelden van de MS Taipan bleek dat er ongeveer tien kapers aan boord waren. De 15-koppige bemanning was nog niet in hun handen gevallen, die had zich teruggetrokken in een saferoom. Om hen te bevrijden werden zes mariniers aan boord gebracht vanuit een helikopter met ook twee marinepiloten en een coördinator aan boord. Allemaal worden ze vandaag onderscheiden.

"We zagen ineens een schim voorbijkomen. Die is aangesproken, maar er zat nog een muur tussen en er was uiteraard een taalbarrière. Dus probeer je duidelijk te maken dat je handen wil zien en dat je ze naar je toe wil praten om verder handelen onmogelijk te maken."

"Je zit op dat moment gewoon in je werkmodus", zegt Beekman over de operatie. "We waren al best lang een hecht team dat hier dag in, dag uit voor getraind had. Dus dan kun je gewoon rustig terugvallen op je aangeleerde skills en kwaliteiten. Het is gewoon je werk."

Naast Beekman en zijn kameraden worden er zes militairen onderscheiden voor hun inzet in Afghanistan. Opvallend is dat een van hen ook nog wordt onderscheiden voor een reddingsactie tijdens een uitzending naar Cambodja in 1993: door een administratieve fout was dat Kruis van Verdienste nog niet toegekend.

Ook de medaille voor Beekman is bijzonder: voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog krijgen Nederlandse militairen een dapperheidsonderscheiding voor een maritieme vliegoperatie. "Daar zijn we best trots op. Ik denk dat wij als team met de vliegers een heel mooie operatie hebben neergezet."

De opgepakte Somaliërs, tussen de 17 en 48 jaar oud, werden in Duitsland veroordeeld tot straffen van twee tot zeven jaar. Het was het eerste piraterijproces in het land in 400 jaar.