Nederlandse fabrikant zonnecelauto Lightyear maakt doorstart

De Nederlandse autofabrikant Lightyear maakt definitief een doorstart. Eerder werd al duidelijk dat er door een groep individuele investeerders een bedrag van 8 miljoen euro was opgehaald om dit mogelijk te maken. Inmiddels heeft ook de curator goedkeuring voor de doorstart verleend.

Met het opgehaalde bedrag kan het bedrijf zes maanden tot een jaar vooruit. In die tijd zal het op zoek moeten gaan naar nieuw investeringsgeld, want voor de productie voor het nieuwe model, de Lightyear 2, is nog minstens een miljard euro nodig.

Dat er op korte termijn nog veel meer geld nodig is, is volgens curator Reinoud van Oeijen niet gek. "Het gaat hier om een start-up, dan gaan de kosten voor de baten uit. Als je een doorstart wil maken, heb je financiers nodig die daar geloof in hebben, de afgelopen jaren zijn dat heel veel partijen geweest."

Lightyear maakt auto's met zonnepanelen, die daardoor deels kunnen rijden op zelfopgewekte stroom. In januari ging het bedrijf, dat zich bezighield met de productie van het prototype-model Lightyear 0, failliet. Na een reorganisatie zal het bedrijf met honderd werknemers verdergaan om zich te richten op de productie van de Lightyear 2.

Curator tevreden

Van Oeijen laat weten blij te zijn met de doorstart. "We hebben geprobeerd om het in korte tijd voor elkaar te krijgen, en dat is gelukt. Er zijn heel veel partijen bij betrokken, daarom is het goed om te zien dat er ondanks de verschillende belangen een deal is gesloten waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan."