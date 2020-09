Tientallen arrestatiebevelen in zaak vermiste studenten Mexico

De Mexicaanse autoriteiten hebben tientallen arrestatiebevelen uitgevaardigd voor agenten, ambtenaren en soldaten die betrokken zouden zijn geweest bij de verdwijning en dood van 43 studenten in 2014.

Volgens Omar Gómez, hoofd van het speciale parket van het OM dat is opgericht voor de zaak, gaat het om de "intellectuele en materiële architecten" achter de verdwijning. "Zij die hieraan hebben deelgenomen of waarvan wordt bewezen dat zij dat hebben gedaan, zullen worden veroordeeld. Er zal geen dekmantel zijn", zei Gómez op een persconferentie.

Het gaat in totaal om 25 arrestatiebevelen. Een federale agent is al opgepakt. Verder hebben de autoriteiten hooggeplaatste ambtenaren op het oog zoals Tomás Zeron, die ten tijde van de verdwijning baas was van het federale misdaadonderzoeksbureau.

Militairen verdacht

Eerder werden in de zaak al meer dan honderd verdachten opgepakt. Met name de arrestatiebevelen voor soldaten worden in Mexico gezien als een bijzondere stap, want president Obrador onderhoudt warme banden met het leger.

Familieleden van de studenten vroegen al langer om militairen mee te nemen in het strafrechtelijk onderzoek. De studenten verdwenen nabij een legerbasis. Inmiddels wordt breed aangenomen dat er militairen op de hoogte waren van de op handen zijnde ontvoering.

Het is vandaag exact zes jaar geleden dat de studenten verdwenen. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies met ze is gebeurd. Van slechts twee studenten zijn de stoffelijke resten teruggevonden.

Onderweg naar protest

De jongeren deden een lerarenopleiding aan een linkse pedagogische academie op het Mexicaanse platteland. In 2014 vertrokken ze met de bus naar Mexico-Stad om te demonstreren bij een herdenking van een eerdere massamoord op studenten in 1968. Maar daar kwamen ze nooit aan.

Onderweg werden ze nabij het stadje Iguala onderschept door de lokale politie en beschoten. Ze zouden door de agenten zijn uitgeleverd aan leden van een drugskartel die de studenten waarschijnlijk hebben vermoord en hun lichamen hebben verbrand op een vuilnisbelt.

De onopgeloste zaak houdt Mexico al jaren bezig en leidde tot woede onder de bevolking. Volgens de vorige rechtse regering waren de agenten die de studenten aan het drugskartel uitleverden corrupt. De nabestaanden van de studenten geloven niets van die officiële lezing. Zij beschouwen de Mexicaanse regering op z'n minst als medeplichtig vanwege pogingen de zaak in de doofpot te stoppen.