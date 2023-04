Technisch manager Hamstra per direct weg bij Ajax

Hamstra was sinds april 2021 werkzaam bij Ajax. Aanvankelijk werkte hij in een ondersteunende rol onder directeur voetbalzaken Marc Overmars. Na het vertrek van Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag in februari 2022 werd Hamstra samen met Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid.

Gerry Hamstra is per direct weg als technisch manager van Ajax. De Amsterdamse club kwam maandag tot overeenstemming over de ontbinding van het tot de zomer van 2024 lopende contract van de 52-jarige Groninger.

Ajax beleeft een slecht seizoen, waarin het in de Champions League al in de groepsfase werd uitgeschakeld en het de grootste Europese nederlaag uit de clubgeschiedenis leed (1-6 tegen Napoli). In de tussenronde van de Europa League bleek vervolgens Union Berlin te sterk.

Door het 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles van zondag raakte prolongatie van de landstitel verder uit zicht. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt met nog zeven duels te spelen acht punten.

De KNVB-beker is de enige prijs waar Ajax nog wel zicht op heeft. Woensdag staat de halve finale tegen Feyenoord in De Kuip op het programma.

'Niet Ward, maar Mislintat'

Vanwege de slechte resultaten werd eerder al trainer Alfred Schreuder ontslagen. Ajax wil een nieuwe technisch manager gaan aanstellen. "Wij hebben Gerry aangegeven dat we het anders gaan organiseren. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar.

Hamstra zag het zelf niet zitten om weer in een ondersteunende rol te gaan werken. "Het is mijn streven om technisch directeur te zijn en hiermee eindverantwoordelijk en die optie is er niet bij Ajax. Dat is voor mij de aanleiding om te besluiten eerder te vertrekken", zegt hij in een verklaring van Ajax

Voor de positie van Hamstra had Ajax aanvankelijk de Engelsman Julian Ward op het oog. Maar de technisch directeur van Liverpool kon niet tot overeenstemming komen met de Amsterdamse club, zo meldde De Telegraaf eind vorige week.

Na het afhaken van Ward zou Ajax zijn doorgeschakeld naar Sven Mislintat. De 50-jarige Duitser was tot afgelopen najaar technisch directeur bij VfB Stuttgart en was eerder als scout werkzaam bij Arsenal en Borussia Dortmund.