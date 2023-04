Rode Kruis wil Nederlandse voedselhulp verdubbelen, vraag blijft toenemen

De vraag om voedselhulp blijft toenemen, merkt het Rode Kruis. Ook de afgelopen maanden hadden steeds meer mensen hulp nodig om te zorgen voor genoeg eten. De hulporganisatie trok al vaker aan de bel. Nu zegt het Rode Kruis dit jaar twee keer zoveel mensen te willen helpen in Nederland.

Vorig jaar ging het om 20.000 mensen, dit jaar wil de hulporganisatie aan minimaal 40.000 mensen hulp kunnen bieden. Om dit te bereiken brengt het Rode Kruis gironummer 5125 opnieuw onder de aandacht.

De eerste maanden van dit jaar helpt de organisatie, samen met lokale partners als buurthuizen en wijkcentra, gemiddeld 6000 huishoudens per maand. Die krijgen een wekelijkse boodschappenkaart van 17,50 euro.

Voor zo'n kaart, die in de supermarkt kan worden gebruikt, staan minimaal 2300 mensen op de wachtlijst. In 2022 werden er ruim 215.000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Dit jaar zijn dat er tot nu toe al zeker 36.000.

Maaltijden overslaan

Volgens het Rode Kruis verkeren zeker 400.000 mensen in onzichtbare voedselnood, maar het vermoeden is dat dit aantal de afgelopen tijd is gestegen. Begin dit jaar kreeg de hulporganisatie steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten, maar uit schaamte durft lang niet iedereen om hulp te vragen.

"Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland niet genoeg geld overhouden om voldoende gezond en gevarieerd voedsel te kopen", zegt Heleen van den Berg, hoofd nationale hulp van het Rode Kruis. "Ze eten te weinig of slaan maaltijden over. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, in de eerste plaats voor deze mensen zelf, maar op termijn ook voor onze samenleving. Te weinig of niet eten tast immers je gezondheid aan. En op een lege maag kun je je minder goed concentreren."

Gratis schoolmaaltijden

Vanaf vorige week woensdag kunnen scholen met 30 procent of meer leerlingen uit een gezin met een laag inkomen zich aanmelden voor een gratis schoolmaaltijd. Ze kunnen er ook voor kiezen om alleen de armste gezinnen bij te staan met wekelijkse voedselbonnen van het Rode Kruis ter waarde van 11 euro per kind. De bonnen kunnen in bijna elke supermarkt worden besteed.

Volgens het Rode Kruis is er niet alleen op scholen extra voedselhulp nodig. Behalve ouderen, ongedocumenteerde mensen en alleenstaande ouders ziet het Rode Kruis dat ook steeds meer mensen in de problemen komen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor reguliere hulpverlening.