Deze beelden van de knotsgekke Ronde van Vlaanderen zag je nog niet

De Samenvatting van de 107de Ronde van Vlaanderen. Tadej Pogacar komt solo over de streep, Mathieu van der Poel wordt tweede. - NOS

De samenvatting begon met 'Bowlen met Bahrain'. De Pool Filip Maciejuk van Bahrain-Victorious dacht slim te zijn door in de berm een hoop renners in te halen. Maar die onvoorzichtige actie leidde tot een massale valpartij. 'Hee Wout, op uw fiets!' De tv-beelden van de voorkant zijn inmiddels de wereld over gegaan. Maar vanaf de zijkant van de weg werd de crash ook gefilmd door een toeschouwer. Die beelden zie je in de tweet hieronder. De filmende toeschouwer maakt zich vooral druk om Wout van Aert, die voor zijn neus tegen het asfalt kwakte. "Hee Wout, op uw fiets, op uw fiets man, hupla!" Daarna zien we in close-up hoe de gevallen kopman van Jumbo-Visma zijn ketting weer recht legt. "Kalm blijven. Wout, succes hè!" Waarna Van Aert zijn weg rap vervolgt, ondertussen strompelt Peter Sagan nog door het beeld.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Maciejuk, de veroorzaker van de chaos, werd door de jury uit koers gezet. Hij bood schuldbewust zijn excuses aan op Twitter. Volgens Movistar-renner Carlos Verona staat de dwaze frats van Maciejuk niet op zich. "Deze sport wordt steeds gevaarlijker door gedrag als dat van jou", twittert de Spanjaard. "Ik hoop dat de UCI actie onderneemt, want er is geen respect meer in het peloton!"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De schade was aanzienlijk. Tim Wellens (gebroken sleutelbeen), Ben Turner (gebroken arm) en Oier Lazkano moesten door de valpartij de koers verlaten. Surplace DSM Kort na die valpartij en enkele andere crashes besloot DSM een opvallende tactiek toe te passen. De renners van de Nederlandse ploeg reden op de beklimming van de Kortekeer traag op kop van het peloton en lieten niemand erlangs. Die surplaces leek bedoeld om gevallen renners de kans te geven om aan te sluiten en de rust terug te laten keren in het peloton, maar zorgde juist voor meer gevaar. Diverse renners achterin het peloton moesten een voet aan de grond zetten, om niet te vallen door de plotse tempovertraging. En opeens zette DSM het gas weer open en reden de renners in hoog tempo het laatste deel van de klim op.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Van der Poel reageerde kritisch op de opmerkelijke situatie. "Chapeau DSM!", schreef de nummer twee uit de uitslag sarcastisch. Pogacar vliegt Van der Poel verloor de koers op De Oude Kwaremont. Al is het beter om te zeggen dat Pogacar de Ronde daar won. Hoe de Sloveen omhoog vloog over de kasseienklim was simpelweg onnavolgbaar.

Bij de laatste passage van de Oude Kwaremont slaat Tadej Pogacar zijn beslissende slag en lost Mathieu van der Poel. - NOS

De prestatie van Pogacar op de Oude Kwaremont was zo straf, dat je er steil van achterover zou vallen. Letterlijk, kijk maar naar de toeschouwer rechts in beeld na 51 seconden in dit filmpje. Hij neemt een volle statafel met lekkernijen mee in zijn val. Just niks Ver achter het geweld van Pogi spartelde ook Wout van Aert omhoog. Jumbo-Visma was onoverwinnelijk in het Vlaamse voorjaar, maar in de belangrijkste koers van allemaal gaf de kopman niet thuis. Vierde werd Van Aert uiteindelijk, in de belangrijkste wedstrijd in zijn land, die hij nog nooit wist te winnen. De ogen van het thuispubliek waren allemaal gericht op Van Aert, die niet in de allerbeste vorm van zijn carrière steekt. Vorige week in de E3 Saxo Classic boekte Van Aert zijn eerste zege in 208 dagen. Daarmee snoerde hij voorzichtige criticasters even de mond. Het verleidde Van Aert om direct na de finish een tikje gefrustreerd "Ik moet just niks" tegen de camera te schreeuwen.

Een jonge fan van Wout van Aert heeft de boodschap begrepen: Vlaanderen hoeft vandaag even niks, behalve koers kijken. - Twitter | @RondeVlaanderen

Die woorden zijn in Vlaanderen een eigen leven gaan leiden. Diverse supporters langs de kant van de weg hadden bordjes meegenomen waarop ze met een kwinkslag refereerden aan Van Aerts uitspraak. Tranen van geluk Geen zege voor Van Aert dus, Pogacar was zonder twijfel de sterkste. Dat zagen ze ook in de ploegleiderswagen van UAE Emirates: "You're dropping Van der Poel already!" Ploegleider Fabio Baldato is tot tranen toe geroerd door de zege van zijn renner. Naast hem heeft Marco Mercato moeite om te geloven wat er allemaal gebeurd is in deze knotsgekke editie van de Ronde van Vlaanderen: "Amazing Tadej, amazing!"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies