Verdachte schietpartij zorgboerderij Alblasserdam voor het eerst in de rechtbank

In de rechtbank in Dordrecht is de inhoudelijke behandeling begonnen van het strafproces tegen de 39-jarige John S. Hij staat terecht voor de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam, waarbij in mei vorig jaar een medewerkster en een cliënte om het leven kwamen. Ook wordt S. verdacht van moord op een schoenmaker in Vlissingen, een paar dagen daarvoor.

De verdachte is voor het eerst aanwezig in de rechtbank, waar hij bij voorbereidende zittingen verstek had laten gaan. "Ik ken het hele verhaal en ik weet dat ik erachter zit", zei S. in reactie op de aanklacht. "Dat het gebeurd is, door mijn handelen." Naar eigen zeggen zaten er al jarenlang beelden in zijn hoofd. "Dat ik mezelf doodmaak en dat ik andere mensen doodmaak", meldt de regionale omroep Rijnmond.

In de rechtbank zijn ook veel nabestaanden en familieleden van slachtoffers aanwezig. Een deel van hen volgt de zaak via een videoverbinding in andere zittingszalen.

Drie moorden

In Vlissingen werd op 4 mei vorig jaar een man dood gevonden in zijn winkelpand. S. wordt ervan verdacht de 60-jarige schoenmaker te hebben doodgeschoten, met wie hij in contact was gekomen via een homo-chatapp.

In een mail aan de redactie van RTL Boulevard zou S. de moord hebben bekend. In het bericht schreef hij op de dag van de schietpartij dat hij de man in Vlissingen had gedood om zijn wapen te testen.

Twee dagen later richtte S. op een zorgboerderij in het Zuid-Hollandse Alblasserdam een bloedbad aan. Een 16-jarig meisje en een vrouw van 34 kwamen om het leven toen hij het vuur opende. Een 20-jarige vrouw en een 12-jarige jongen raakten zwaargewond. S. heeft vorig jaar bij de politie bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij.

Veel mensen waren getuige van het incident. Zij vluchtten het omliggende weiland of de stallen in.

Een van de getuigen is Manon, die op de fatale dag in mei aan het werk was op de zorgboerderij: