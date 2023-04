Diepste vis ooit gefilmd voor de kust van Japan

Australische wetenschappers hebben een vis gefilmd op ruim 8,3 kilometer diepte, en dat is een record. Nog nooit werden er beelden gemaakt van een vis zo diep onder water.

Het gaat om een slakdolf, een kleine zoutwatervis. De vis werd gefilmd door een soort onderzeerobot die in de Izu-Ogasawara-trog werd geplaatst, ten zuiden van Japan.

Volgens wetenschappers is het het diepste punt in zee waar een vis kan leven. Doordat de druk op zulke dieptes enorm is, kunnen andere vissen er niet leven. Door zijn geleiachtige structuur lukt het de slakdolf wel. Ook het feit dat het water in de Japanse trog een stuk warmer is, helpt daarbij. Maar de overlevingskans op een diepte van meer dan 8,3 kilometer is een stuk kleiner, zeggen de onderzoekers.

Diepste vis ooit gevangen

Het vorige diepterecord waar een vis is gefilmd stond op 8178 meter, zo'n 150 meter minder diep dan het huidige record. Tien jaar geleden voorspelden wetenschappers al dat er vissen gevonden zouden worden op een diepte van 8200 tot 8400 meter. Nu is dat bevestigd.

Ook hebben de Australiërs een ander record gevestigd: de diepste vis ooit gevangen. Dat was op een diepte van net iets meer dan 8000 meter.