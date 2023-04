Tienersensatie verpulvert zwemrecords: 'Gaat veel van haar verwacht worden'

De zwemwereld is op dit moment in de ban van een Canadees meisje van zestien dat binnen een week twee wereldrecords verpulverde. Op twee totaal verschillende onderdelen ook, wat het nog veel specialer maakt.

Summer McIntosh is nu de snelste op de 400 meter wisselslag en op de 400 meter vrije slag.

"Het is bijzonder", zegt voormalig topzwemmer Marcel Wouda (51), die eind vorige eeuw ook twee wereldrecords zwom, in Langs de Lijn. Hij concludeert ook dat McIntosh al sneller is dan hijzelf in zijn beste dagen. "Dat is de ontwikkeling van de sport. Maar goed ook dat het sneller gaat."

Favoriet in Parijs

McIntosh debuteerde op haar veertiende al op de Olympische Spelen en ze werpt zich door deze prestaties nu op als medaillefavoriet in Parijs volgend jaar.

De verwachtingen kunnen ook tegen haar gaan werken, vreest Wouda. "Ze komt uit Canada, een zwemgek land. En dat is toch een klein zusje van Amerika. Als ze daar zo'n talentvolle sportster hebben, krijgt die enorm veel aandacht. Dat kan ook verlammen."